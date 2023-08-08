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Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.08.2023
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Ростовская область
 
15:46 08.08.2023 (обновлено: 15:47 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/upravlentsy-1888873912.html
Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону
Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.08.2023
Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону
Выездная проектная сессия "Мастерская служения", рамках которой молодые управленцы Юга России смогли обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:46
2023-08-08T15:47
ростовская область
общество
россия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Выездная проектная сессия "Мастерская служения", рамках которой молодые управленцы Юга России смогли обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в сфере государственного и муниципального управления, состоялась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростове-на-Дону прошла окружная выездная проектная сессия "Мастерская служения" федерального проекта "ГосСтарт". Участниками стали 120 молодых государственных и муниципальных служащих, представителей молодежи и студентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора Ростовской области Артема Хохлова, в текущем году Росмолодежью впервые проводится всероссийская программа для молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", цель которой формирование позитивного имиджа госслужбы и привлечение молодежи к работе в органах власти. "Для ребят подготовлена образовательная программа, благодаря которой они смогут узнать о специфике государственной и муниципальной службы, встретятся с опытными управленцами, познакомятся с лучшими практиками и проектами в сфере государственного управления", - отметил он. По данным координатора программы "ГосСтарт" от Росмолодежи Ивана Калмыкова, в России более 200 тысяч молодых государственных и муниципальных служащих в возрасте до 35 лет. И основная задача программы - дать дополнительное профессиональное образование, чтобы молодой человек, который выбрал для себя путь служения государству, постоянно повышал свою квалификацию, обращался к актуальным знаниям, результативно работал с гражданами. В перспективе программа даст возможность сформировать устойчивый резерв молодых управленческих кадров страны. Для ребят возможны стажировки в региональных и федеральных исполнительных органах.
https://ria.ru/20230807/arbitrazh-1888699160.html
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общество, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Ростовская область , Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область

Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧиновники
Чиновники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Выездная проектная сессия "Мастерская служения", рамках которой молодые управленцы Юга России смогли обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в сфере государственного и муниципального управления, состоялась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
«
"В Ростове-на-Дону прошла окружная выездная проектная сессия "Мастерская служения" федерального проекта "ГосСтарт". Участниками стали 120 молодых государственных и муниципальных служащих, представителей молодежи и студентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
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По словам замгубернатора Ростовской области Артема Хохлова, в текущем году Росмолодежью впервые проводится всероссийская программа для молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", цель которой формирование позитивного имиджа госслужбы и привлечение молодежи к работе в органах власти. "Для ребят подготовлена образовательная программа, благодаря которой они смогут узнать о специфике государственной и муниципальной службы, встретятся с опытными управленцами, познакомятся с лучшими практиками и проектами в сфере государственного управления", - отметил он.
По данным координатора программы "ГосСтарт" от Росмолодежи Ивана Калмыкова, в России более 200 тысяч молодых государственных и муниципальных служащих в возрасте до 35 лет. И основная задача программы - дать дополнительное профессиональное образование, чтобы молодой человек, который выбрал для себя путь служения государству, постоянно повышал свою квалификацию, обращался к актуальным знаниям, результативно работал с гражданами.
В перспективе программа даст возможность сформировать устойчивый резерв молодых управленческих кадров страны. Для ребят возможны стажировки в региональных и федеральных исполнительных органах.
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