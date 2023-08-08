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Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону

Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.08.2023

Выездная сессия молодых управленцев Юга России прошла в Ростове-на-Дону

Выездная проектная сессия "Мастерская служения", рамках которой молодые управленцы Юга России смогли обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:46

2023-08-08T15:46

2023-08-08T15:47

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россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Выездная проектная сессия "Мастерская служения", рамках которой молодые управленцы Юга России смогли обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в сфере государственного и муниципального управления, состоялась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростове-на-Дону прошла окружная выездная проектная сессия "Мастерская служения" федерального проекта "ГосСтарт". Участниками стали 120 молодых государственных и муниципальных служащих, представителей молодежи и студентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора Ростовской области Артема Хохлова, в текущем году Росмолодежью впервые проводится всероссийская программа для молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт", цель которой формирование позитивного имиджа госслужбы и привлечение молодежи к работе в органах власти. "Для ребят подготовлена образовательная программа, благодаря которой они смогут узнать о специфике государственной и муниципальной службы, встретятся с опытными управленцами, познакомятся с лучшими практиками и проектами в сфере государственного управления", - отметил он. По данным координатора программы "ГосСтарт" от Росмолодежи Ивана Калмыкова, в России более 200 тысяч молодых государственных и муниципальных служащих в возрасте до 35 лет. И основная задача программы - дать дополнительное профессиональное образование, чтобы молодой человек, который выбрал для себя путь служения государству, постоянно повышал свою квалификацию, обращался к актуальным знаниям, результативно работал с гражданами. В перспективе программа даст возможность сформировать устойчивый резерв молодых управленческих кадров страны. Для ребят возможны стажировки в региональных и федеральных исполнительных органах.

https://ria.ru/20230807/arbitrazh-1888699160.html

https://ria.ru/20230802/tsentry-1887823521.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ростов-на-дону, ростовская область