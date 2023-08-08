https://ria.ru/20230808/ukraina-1888858490.html

Нидерланды изучают способы усиления украинской ПВО

Нидерланды изучают способы усиления украинской ПВО - РИА Новости, 08.08.2023

Нидерланды изучают способы усиления украинской ПВО

Нидерланды изучают способы дальнейшего усиления украинской ПВО, сообщил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нидерланды

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вооруженные силы украины

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ГААГА, 8 авг - РИА Новости. Нидерланды изучают способы дальнейшего усиления украинской ПВО, сообщил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. "Сегодня я снова говорил с президентом Зеленским и поздравил его с удачной встречей по войне в Саудовской Аравии, где были представлены Нидерланды", - написал нидерландский премьер в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Он отметил важность продолжения диалога по Украине с широкой группой стран. "Я подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, и что, в частности, сейчас мы изучаем, что еще мы можем сделать для усиления украинской ПВО. Одним из способов нашей помощи является работа с нашими партнерами по обучению украинских пилотов полетам на истребителях F-16", - сообщил Рютте. Консультации по Украине в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

https://ria.ru/20230808/niderlandy-1888790013.html

https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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