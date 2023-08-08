https://ria.ru/20230808/ubiystvo-1888883492.html

Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления

Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления - РИА Новости, 08.08.2023

Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления

Житель Белгородской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, объяснил свой поступок употреблением алкоголя и нехваткой женского... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:21

2023-08-08T16:21

2023-08-08T16:21

происшествия

россия

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Житель Белгородской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, объяснил свой поступок употреблением алкоголя и нехваткой женского внимания. По версии следствия, 4 августа дома в поселке Разумное обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку и изнасиловал, а потом задушил, опасаясь, что она обратится к правоохранителям. Ее тело нашли на следующий день. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Региональное СУСК в своем телеграм-канале опубликовало видео с допросом обвиняемого, на нем мужчина в наручниках говорит, что вину признает в полном объеме и раскаивается в содеянном. "Не хватало женского внимания", - так он объяснил свой мотив, добавив, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20230216/prigovor-1852403183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, белгород, белгородская область