https://ria.ru/20230808/ubiystvo-1888883492.html
Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления
Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления - РИА Новости, 08.08.2023
Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления
Житель Белгородской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, объяснил свой поступок употреблением алкоголя и нехваткой женского... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:21
2023-08-08T16:21
2023-08-08T16:21
происшествия
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белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Житель Белгородской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, объяснил свой поступок употреблением алкоголя и нехваткой женского внимания. По версии следствия, 4 августа дома в поселке Разумное обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку и изнасиловал, а потом задушил, опасаясь, что она обратится к правоохранителям. Ее тело нашли на следующий день. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Региональное СУСК в своем телеграм-канале опубликовало видео с допросом обвиняемого, на нем мужчина в наручниках говорит, что вину признает в полном объеме и раскаивается в содеянном. "Не хватало женского внимания", - так он объяснил свой мотив, добавив, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20230216/prigovor-1852403183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, белгород, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область
Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом назвал мотив преступления
Обвиняемый в убийстве девочки белгородец объяснил преступление нехваткой женского внимания
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Житель Белгородской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, объяснил свой поступок употреблением алкоголя и нехваткой женского внимания.
По версии следствия, 4 августа дома в поселке Разумное обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку и изнасиловал, а потом задушил, опасаясь, что она обратится к правоохранителям. Ее тело нашли на следующий день. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ
(изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Региональное СУСК в своем телеграм-канале опубликовало видео с допросом обвиняемого, на нем мужчина в наручниках говорит, что вину признает в полном объеме и раскаивается в содеянном.
"Не хватало женского внимания", - так он объяснил свой мотив, добавив, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.
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