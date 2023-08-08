В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой
Турецкие власти считают, что версия о подрыве в порту Дериндже выглядит слабой
© Кадр видео очевидцаДым от взрыва в порту Дериндже в Турции
© Кадр видео очевидца
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Власти не исключают, что диверсия могла стать причиной взрыва в турецком порту Дериндже, но эта версия пока выглядит менее правдоподобной, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, его слова приводит телеканал CNN Türk.
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"Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии. — Прим. ред.) рассматривается как более слабая", — заявил Гюльдал.
Он подчеркнул, что пока говорить о диверсии рано, причину взрыва установит тщательное расследование.
"Есть ли там неправомерные действия или диверсия изнутри, будет дана оценка, не будем ее игнорировать. Но так это или нет, будет установлено после экспертиз", — заключил глава Турецкого зернового совета.
Взрыв в порту Дериндже прогремел накануне днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету. По данным мэра города Тахира Бююкакына, пострадали 12 человек, повреждены 13 элеваторов из 16. Как заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз, причиной ЧП мог стать взрыв зерновой пыли.