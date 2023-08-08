https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888775502.html

В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой

В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой - РИА Новости, 08.08.2023

В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой

Власти не исключают, что диверсия могла стать причиной взрыва в турецком порту Дериндже, но эта версия пока выглядит менее правдоподобной, заявил глава... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:50

2023-08-08T08:50

2023-08-08T10:06

турция

в мире

коджаэли (провинция)

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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Власти не исключают, что диверсия могла стать причиной взрыва в турецком порту Дериндже, но эта версия пока выглядит менее правдоподобной, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, его слова приводит телеканал CNN Türk."Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии. — Прим. ред.) рассматривается как более слабая", — заявил Гюльдал.Он подчеркнул, что пока говорить о диверсии рано, причину взрыва установит тщательное расследование."Есть ли там неправомерные действия или диверсия изнутри, будет дана оценка, не будем ее игнорировать. Но так это или нет, будет установлено после экспертиз", — заключил глава Турецкого зернового совета.Взрыв в порту Дериндже прогремел накануне днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету. По данным мэра города Тахира Бююкакына, пострадали 12 человек, повреждены 13 элеваторов из 16. Как заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз, причиной ЧП мог стать взрыв зерновой пыли.

https://ria.ru/20230807/zerno-1888706462.html

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коджаэли (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, коджаэли (провинция)