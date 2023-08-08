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Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий

Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий - РИА Новости, 08.08.2023

Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий

Московская область вошла в пятерку лучших направлений для путешествий по России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:28

2023-08-08T18:28

2023-08-08T18:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московская область вошла в пятерку лучших направлений для путешествий по России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма Подмосковья.На Подмосковье приходится 10% всех туров. Аналогичный процент имеет и Москва. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край – туда отправляются 8% всех туристов. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область отправляются 5% туристов, в Ростовскую область – 4%, а в Республику Татарстан – 3%."Согласно исследованию, на регионы Дальнего Востока пришлось 4% туристических поездок по России за первые семь месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении", – отметили в ведомстве.В текущем году Подмосковье посетили 11,1 млн туристов. Этот показатель выше прошлогоднего на 10%.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)