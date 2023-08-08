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Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий - РИА Новости, 08.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:28 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/turizm-1888922733.html
Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий
Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий - РИА Новости, 08.08.2023
Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий
Московская область вошла в пятерку лучших направлений для путешествий по России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:28
2023-08-08T18:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московская область вошла в пятерку лучших направлений для путешествий по России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма Подмосковья.На Подмосковье приходится 10% всех туров. Аналогичный процент имеет и Москва. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край – туда отправляются 8% всех туристов. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область отправляются 5% туристов, в Ростовскую область – 4%, а в Республику Татарстан – 3%."Согласно исследованию, на регионы Дальнего Востока пришлось 4% туристических поездок по России за первые семь месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении", – отметили в ведомстве.В текущем году Подмосковье посетили 11,1 млн туристов. Этот показатель выше прошлогоднего на 10%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье попало в рейтинг лучших направлений для путешествий

© РИА Новости / Антон ДенисовВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московская область вошла в пятерку лучших направлений для путешествий по России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма Подмосковья.
На Подмосковье приходится 10% всех туров. Аналогичный процент имеет и Москва. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край – туда отправляются 8% всех туристов. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область отправляются 5% туристов, в Ростовскую область – 4%, а в Республику Татарстан – 3%.
«
"Согласно исследованию, на регионы Дальнего Востока пришлось 4% туристических поездок по России за первые семь месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении", – отметили в ведомстве.
В текущем году Подмосковье посетили 11,1 млн туристов. Этот показатель выше прошлогоднего на 10%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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