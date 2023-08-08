https://ria.ru/20230808/tsement-1888888174.html

Липецкая область наращивает объемы производства цемента

Липецкая область наращивает объемы производства цемента - РИА Новости, 08.08.2023

Липецкая область наращивает объемы производства цемента

За прошедший месяц текущего года в Липецкой области на главном цементном предприятии региона было произведено более 100 тысяч тонн цемента, что на 10 тысяч тонн РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:35

2023-08-08T16:35

2023-08-08T16:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. За прошедший месяц текущего года в Липецкой области на главном цементном предприятии региона было произведено более 100 тысяч тонн цемента, что на 10 тысяч тонн больше, чем в июне , сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что такие показатели являются рекордными за последние восемь лет. Продукция пользуется спросом и уже вся реализована. Основные объемы закупает строительный комплекс Липецкой области. При этом липецкий цемент используют не только в близлежащих регионах, но и в Северо-Западном, Южном федеральных округах. "Предприятия, которые уверенно смотрят в завтрашний день и вкладывают средства в наращивание производства, тщательно следят за качеством продукции, ее соответствием стандартам и требованиям. Проще говоря, крупные производители, как правило, держат марку", – отметил Артамонов. Он пояснил, что сырье для цемента производители берут из собственного карьера. Руководство предприятия развивает импортозамещение и инвестирует деньги в свое развитие. По словам Артамонова, это позволяет планировать производство цемента в 2023 году в объеме 780 тысяч тонн, что почти на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата.

https://ria.ru/20230804/proizvodstvo-1888159863.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов