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Липецкая область наращивает объемы производства цемента - РИА Новости, 08.08.2023
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Липецкая область
 
16:35 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/tsement-1888888174.html
Липецкая область наращивает объемы производства цемента
Липецкая область наращивает объемы производства цемента - РИА Новости, 08.08.2023
Липецкая область наращивает объемы производства цемента
За прошедший месяц текущего года в Липецкой области на главном цементном предприятии региона было произведено более 100 тысяч тонн цемента, что на 10 тысяч тонн РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:35
2023-08-08T16:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. За прошедший месяц текущего года в Липецкой области на главном цементном предприятии региона было произведено более 100 тысяч тонн цемента, что на 10 тысяч тонн больше, чем в июне , сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что такие показатели являются рекордными за последние восемь лет. Продукция пользуется спросом и уже вся реализована. Основные объемы закупает строительный комплекс Липецкой области. При этом липецкий цемент используют не только в близлежащих регионах, но и в Северо-Западном, Южном федеральных округах. "Предприятия, которые уверенно смотрят в завтрашний день и вкладывают средства в наращивание производства, тщательно следят за качеством продукции, ее соответствием стандартам и требованиям. Проще говоря, крупные производители, как правило, держат марку", – отметил Артамонов. Он пояснил, что сырье для цемента производители берут из собственного карьера. Руководство предприятия развивает импортозамещение и инвестирует деньги в свое развитие. По словам Артамонова, это позволяет планировать производство цемента в 2023 году в объеме 780 тысяч тонн, что почти на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область наращивает объемы производства цемента

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. За прошедший месяц текущего года в Липецкой области на главном цементном предприятии региона было произведено более 100 тысяч тонн цемента, что на 10 тысяч тонн больше, чем в июне , сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что такие показатели являются рекордными за последние восемь лет. Продукция пользуется спросом и уже вся реализована. Основные объемы закупает строительный комплекс Липецкой области. При этом липецкий цемент используют не только в близлежащих регионах, но и в Северо-Западном, Южном федеральных округах.
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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"Предприятия, которые уверенно смотрят в завтрашний день и вкладывают средства в наращивание производства, тщательно следят за качеством продукции, ее соответствием стандартам и требованиям. Проще говоря, крупные производители, как правило, держат марку", – отметил Артамонов.
Он пояснил, что сырье для цемента производители берут из собственного карьера. Руководство предприятия развивает импортозамещение и инвестирует деньги в свое развитие. По словам Артамонова, это позволяет планировать производство цемента в 2023 году в объеме 780 тысяч тонн, что почти на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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