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Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК
Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК - РИА Новости, 08.08.2023
Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК
Беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на и без того слабо развитую инфраструктуру Центральноафриканской Республики, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:37
2023-08-08T12:37
2023-08-08T12:38
в мире
цар
судан
чад
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на и без того слабо развитую инфраструктуру Центральноафриканской Республики, рассказала РИА Новости замглавы региональной делегации МККК в южной Африке Муца Мугангавари. "Конфликт в Судане и отсутствие безопасности на границе между Чадом и ЦАР заставили многих суданцев и чадцев искать убежища в ЦАР. Это сказывается на средствах к существованию перемещенных лиц и принимающих сообществ, которым приходится делить и без того скудные ресурсы, имея весьма ограниченный доступ к питьевой воде, продовольствию и медицинскому обслуживанию", - заявила Мугангавари. Несмотря на многолетние совместные усилия различных гуманитарных организаций, ситуация в ЦАР остается тревожной, отметила она. МККК в партнерстве с отделением Красного Креста в ЦАР продолжает проводить широкий спектр мероприятий, направленных на удовлетворение самых насущных потребностей населения, обнищавшего в результате многолетней нестабильности и вооруженного насилия, добавила Мугангавари. "В частности, мы помогаем наиболее уязвимым слоям населения, распределяя продукты питания, семена и сельскохозяйственное оборудование среди фермеров, восстанавливая системы водоснабжения, ухаживая за ранеными и предоставляя... предметы первой необходимости", - сказала она. По ее информации, в первой половине 2023 года около 86 тысяч человек в ЦАР получили помощь от МККК, 104 тысяч человек улучшили доступ к питьевой воде и почти 133 тысяч человек получили бесплатную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20230808/nigeriya-1888797151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, судан, чад, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, ЦАР, Судан, Чад, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК
МККК: гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за притока беженцев из Чада и Судана
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на и без того слабо развитую инфраструктуру Центральноафриканской Республики, рассказала РИА Новости замглавы региональной делегации МККК в южной Африке Муца Мугангавари.
«
"Конфликт в Судане и отсутствие безопасности на границе между Чадом и ЦАР
заставили многих суданцев и чадцев искать убежища в ЦАР. Это сказывается на средствах к существованию перемещенных лиц и принимающих сообществ, которым приходится делить и без того скудные ресурсы, имея весьма ограниченный доступ к питьевой воде, продовольствию и медицинскому обслуживанию", - заявила Мугангавари.
Несмотря на многолетние совместные усилия различных гуманитарных организаций, ситуация в ЦАР остается тревожной, отметила она. МККК в партнерстве с отделением Красного Креста
в ЦАР продолжает проводить широкий спектр мероприятий, направленных на удовлетворение самых насущных потребностей населения, обнищавшего в результате многолетней нестабильности и вооруженного насилия, добавила Мугангавари.
"В частности, мы помогаем наиболее уязвимым слоям населения, распределяя продукты питания, семена и сельскохозяйственное оборудование среди фермеров, восстанавливая системы водоснабжения, ухаживая за ранеными и предоставляя... предметы первой необходимости", - сказала она.
По ее информации, в первой половине 2023 года около 86 тысяч человек в ЦАР получили помощь от МККК, 104 тысяч человек улучшили доступ к питьевой воде и почти 133 тысяч человек получили бесплатную медицинскую помощь.
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