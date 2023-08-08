https://ria.ru/20230808/tsar-1888824307.html

Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК

Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК - РИА Новости, 08.08.2023

Гуманитарная ситуация в ЦАР ухудшается из-за беженцев, заявили в МККК

Беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на и без того слабо развитую инфраструктуру Центральноафриканской Республики, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:37

2023-08-08T12:37

2023-08-08T12:38

в мире

цар

судан

чад

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на и без того слабо развитую инфраструктуру Центральноафриканской Республики, рассказала РИА Новости замглавы региональной делегации МККК в южной Африке Муца Мугангавари. "Конфликт в Судане и отсутствие безопасности на границе между Чадом и ЦАР заставили многих суданцев и чадцев искать убежища в ЦАР. Это сказывается на средствах к существованию перемещенных лиц и принимающих сообществ, которым приходится делить и без того скудные ресурсы, имея весьма ограниченный доступ к питьевой воде, продовольствию и медицинскому обслуживанию", - заявила Мугангавари. Несмотря на многолетние совместные усилия различных гуманитарных организаций, ситуация в ЦАР остается тревожной, отметила она. МККК в партнерстве с отделением Красного Креста в ЦАР продолжает проводить широкий спектр мероприятий, направленных на удовлетворение самых насущных потребностей населения, обнищавшего в результате многолетней нестабильности и вооруженного насилия, добавила Мугангавари. "В частности, мы помогаем наиболее уязвимым слоям населения, распределяя продукты питания, семена и сельскохозяйственное оборудование среди фермеров, восстанавливая системы водоснабжения, ухаживая за ранеными и предоставляя... предметы первой необходимости", - сказала она. По ее информации, в первой половине 2023 года около 86 тысяч человек в ЦАР получили помощь от МККК, 104 тысяч человек улучшили доступ к питьевой воде и почти 133 тысяч человек получили бесплатную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230808/nigeriya-1888797151.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цар, судан, чад, международный комитет красного креста (мккк), красный крест