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Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.08.2023
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Надежные люди
 
10:20 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/trutnev-1888784652.html
Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей
Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.08.2023
Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со своей командой за время проведения спецоперации доставил на передовую вооружений, техники и... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:20
2023-08-08T10:20
надежные люди
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со своей командой за время проведения спецоперации доставил на передовую вооружений, техники и транспорта на 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе полпредства. Отмечается, что Трутнев побывал на участках фронта, где ведутся активные боевые действия, и лично убедился в важности оказываемой военнослужащим поддержки. В частности, он встретился с бойцами 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, которым, по его информации, вручили комплексы с прицелами дневного и ночного видения, что позволит им с дистанции поражения 700-800 метров уйти на 1200-1500 метров и вести свою работу из зон относительной безопасности. "Обычно в рамках нашей поездки на фронт мы привозим грузов на 120-150 миллионов рублей. Всего мы сюда вывезли вооружений, техники и транспортных средств на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Мы находимся в постоянном контакте с командирами подразделений, поэтому привозим то, что им нужно для выполнения боевых задач", – приводятся в сообщении слова Трутнева. Полпред рассказал, что ранее встречался с парнем, который за время боевых действий переносным ракетным комплексом поразил шесть самолетов и три вертолета противника. Ему, по словам вице-премьера, передали багги и другую технику. "Мы не только стараемся что-то привезти и помочь техникой и оборудованием. Мы стараемся поддержать производство того, что необходимо и полезно нашей стране, для проведения специальной военной операции. В частности, багги, которые мы передавали, сделаны в Хабаровске. У всех 11 дальневосточных регионов есть предложения по сборке и созданию квадрокоптеров различных моделей. Будем заниматься и системами радиоэлектронной борьбы. Всё, чем мы можем поддержать наших бойцов, будем создавать и привозить на линию фронта", – цитирует пресс-служба Трутнева. "Также вице-премьер во время рабочей поездки встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и вручил 21 медаль "За освобождение Мариуполя", - говорится в сообщении. Трутнев поздравил военнослужащих с наградами, отметив, что россияне знают, благодаря кому город был освобожден.
https://ria.ru/20230807/gumpomosch-1888698709.html
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юрий трутнев, донбасс, дальний восток
Надежные люди, Юрий Трутнев, Донбасс, Дальний Восток
Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей

Трутнев за время СВО привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со своей командой за время проведения спецоперации доставил на передовую вооружений, техники и транспорта на 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе полпредства.
Отмечается, что Трутнев побывал на участках фронта, где ведутся активные боевые действия, и лично убедился в важности оказываемой военнослужащим поддержки. В частности, он встретился с бойцами 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, которым, по его информации, вручили комплексы с прицелами дневного и ночного видения, что позволит им с дистанции поражения 700-800 метров уйти на 1200-1500 метров и вести свою работу из зон относительной безопасности.
"Обычно в рамках нашей поездки на фронт мы привозим грузов на 120-150 миллионов рублей. Всего мы сюда вывезли вооружений, техники и транспортных средств на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Мы находимся в постоянном контакте с командирами подразделений, поэтому привозим то, что им нужно для выполнения боевых задач", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Полпред рассказал, что ранее встречался с парнем, который за время боевых действий переносным ракетным комплексом поразил шесть самолетов и три вертолета противника. Ему, по словам вице-премьера, передали багги и другую технику.
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"Мы не только стараемся что-то привезти и помочь техникой и оборудованием. Мы стараемся поддержать производство того, что необходимо и полезно нашей стране, для проведения специальной военной операции. В частности, багги, которые мы передавали, сделаны в Хабаровске. У всех 11 дальневосточных регионов есть предложения по сборке и созданию квадрокоптеров различных моделей. Будем заниматься и системами радиоэлектронной борьбы. Всё, чем мы можем поддержать наших бойцов, будем создавать и привозить на линию фронта", – цитирует пресс-служба Трутнева.
"Также вице-премьер во время рабочей поездки встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и вручил 21 медаль "За освобождение Мариуполя", - говорится в сообщении. Трутнев поздравил военнослужащих с наградами, отметив, что россияне знают, благодаря кому город был освобожден.
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Надежные людиЮрий ТрутневДонбассДальний Восток
 
 
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