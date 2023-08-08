https://ria.ru/20230808/trutnev-1888784652.html

Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей

Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.08.2023

Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со своей командой за время проведения спецоперации доставил на передовую вооружений, техники и... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:20

2023-08-08T10:20

2023-08-08T10:20

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со своей командой за время проведения спецоперации доставил на передовую вооружений, техники и транспорта на 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе полпредства. Отмечается, что Трутнев побывал на участках фронта, где ведутся активные боевые действия, и лично убедился в важности оказываемой военнослужащим поддержки. В частности, он встретился с бойцами 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, которым, по его информации, вручили комплексы с прицелами дневного и ночного видения, что позволит им с дистанции поражения 700-800 метров уйти на 1200-1500 метров и вести свою работу из зон относительной безопасности. "Обычно в рамках нашей поездки на фронт мы привозим грузов на 120-150 миллионов рублей. Всего мы сюда вывезли вооружений, техники и транспортных средств на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Мы находимся в постоянном контакте с командирами подразделений, поэтому привозим то, что им нужно для выполнения боевых задач", – приводятся в сообщении слова Трутнева. Полпред рассказал, что ранее встречался с парнем, который за время боевых действий переносным ракетным комплексом поразил шесть самолетов и три вертолета противника. Ему, по словам вице-премьера, передали багги и другую технику. "Мы не только стараемся что-то привезти и помочь техникой и оборудованием. Мы стараемся поддержать производство того, что необходимо и полезно нашей стране, для проведения специальной военной операции. В частности, багги, которые мы передавали, сделаны в Хабаровске. У всех 11 дальневосточных регионов есть предложения по сборке и созданию квадрокоптеров различных моделей. Будем заниматься и системами радиоэлектронной борьбы. Всё, чем мы можем поддержать наших бойцов, будем создавать и привозить на линию фронта", – цитирует пресс-служба Трутнева. "Также вице-премьер во время рабочей поездки встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и вручил 21 медаль "За освобождение Мариуполя", - говорится в сообщении. Трутнев поздравил военнослужащих с наградами, отметив, что россияне знают, благодаря кому город был освобожден.

https://ria.ru/20230807/gumpomosch-1888698709.html

https://ria.ru/20230807/banya-1888654410.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий трутнев, донбасс, дальний восток