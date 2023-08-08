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Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть - РИА Новости, 08.08.2023

Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов, свидетельствуют свежие данные Главного... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:23

2023-08-08T06:23

2023-08-08T10:53

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе — июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов, свидетельствуют свежие данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 62,545 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 73,4%. Поставки из России в КНР увеличились на 15,1%, составив 71,559 миллиарда долларов.В июле товарооборот двух стран достиг 19,488 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,208 миллиарда долларов, КНР в Россию — на 10,280 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот, доведя его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. После переговоров глав двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР обозначил новую цель по наращиванию двустороннего товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html

https://ria.ru/20230808/ssha-1888765700.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин