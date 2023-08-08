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Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие - РИА Новости, 08.08.2023
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09:06 08.08.2023 (обновлено: 09:31 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/tanker-1888777228.html
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие - РИА Новости, 08.08.2023
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие
Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:06
2023-08-08T09:31
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
керченский пролив
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет."На утро 08.08.2023 &lt;…&gt; ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие", - говорится в сообщении.На месте пробоины зафиксирован пластырь, установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения, куда поступала вода вследствие повреждения.Отмечается, что в течении дня продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машотделения. "Суммарно собрано 55 м куб нефтеводяной эмульсии", - уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20230807/pshenitsa-1888559503.html
https://ria.ru/20230807/plastyr-1888558490.html
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Керченский пролив
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие

Танкер "Сиг", пострадавший после атаки дрона, отбуксируют на судоремонтное предприятие

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкБереговые корабли Черноморского флота на стоянке у берегов города Севастополя
Береговые корабли Черноморского флота на стоянке у берегов города Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Береговые корабли Черноморского флота на стоянке у берегов города Севастополя. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
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"На утро 08.08.2023 <…> ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие", - говорится в сообщении.
На месте пробоины зафиксирован пластырь, установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения, куда поступала вода вследствие повреждения.
Отмечается, что в течении дня продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машотделения. "Суммарно собрано 55 м куб нефтеводяной эмульсии", - уточняют в ведомстве.
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Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПроисшествияКерченский пролив
 
 
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