https://ria.ru/20230808/tanker-1888777228.html

Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие

Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие - РИА Новости, 08.08.2023

Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие

Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:06

2023-08-08T09:06

2023-08-08T09:31

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

керченский пролив

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет."На утро 08.08.2023 <…> ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие", - говорится в сообщении.На месте пробоины зафиксирован пластырь, установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения, куда поступала вода вследствие повреждения.Отмечается, что в течении дня продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машотделения. "Суммарно собрано 55 м куб нефтеводяной эмульсии", - уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20230807/pshenitsa-1888559503.html

https://ria.ru/20230807/plastyr-1888558490.html

керченский пролив

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив