https://ria.ru/20230808/tanker-1888777228.html
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие - РИА Новости, 08.08.2023
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие
Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:06
2023-08-08T09:06
2023-08-08T09:31
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
керченский пролив
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет."На утро 08.08.2023 <…> ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие", - говорится в сообщении.На месте пробоины зафиксирован пластырь, установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения, куда поступала вода вследствие повреждения.Отмечается, что в течении дня продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машотделения. "Суммарно собрано 55 м куб нефтеводяной эмульсии", - уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20230807/pshenitsa-1888559503.html
https://ria.ru/20230807/plastyr-1888558490.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Керченский пролив
Танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтное предприятие
Танкер "Сиг", пострадавший после атаки дрона, отбуксируют на судоремонтное предприятие
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг", получивший пробоину после атаки дроном, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие, сообщает Росморречфлот.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу
танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
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"На утро 08.08.2023 <…> ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие", - говорится в сообщении.
На месте пробоины зафиксирован пластырь, установлено дополнительное боновое заграждение в районе машинного отделения, куда поступала вода вследствие повреждения.
Отмечается, что в течении дня продолжались аварийные работы по сбору нефтяной пленки и остаточных пятен нефтепродуктов из машотделения. "Суммарно собрано 55 м куб нефтеводяной эмульсии", - уточняют в ведомстве.
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