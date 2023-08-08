https://ria.ru/20230808/svini-1888851092.html

В ростовском поселении ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В ростовском поселении ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней - РИА Новости, 08.08.2023

В ростовском поселении ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Режим ЧС ввели в Апаринском сельском поселении в Ростовской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней, сообщил глава Усть-Донецкого района Виктор... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:15

2023-08-08T14:15

2023-08-08T14:34

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Апаринском сельском поселении в Ростовской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней, сообщил глава Усть-Донецкого района Виктор Гуснай в Telegram.В понедельник специалисты получили положительный результат на АЧС в патматериале, отобранном от трупов домашних свиней из личного подсобного хозяйства в хуторе Броницкий (входит в Апаринское сельское поселение)."Вчера в 20.00 принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Апаринского сельского поселения. Это вынужденная мера, связанная с обнаружением африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве", - написал Гуснай.Он добавил, что на территории поселения проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения АЧС, а также ликвидации очага. "При возникновении АЧС в том населенном пункте, где обнаружен вирус, устанавливается карантин, а все свиньи подлежат убою. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару, инвентарь, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте", - пояснил он.Граждане, представившие все необходимые документы в областной минсельхоз, получат компенсации нанесенного ущерба."В связи с тем, что инфекция высоко заразна и очень быстро распространяется, устанавливаются дезинфекционные барьеры на выездах из поселения, ограничен проезд по проселочным дорогам, а также запрещен вывоз свиней с территории Апаринского сельского поселения", - отметил глава района.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

https://ria.ru/20230726/karantin-1886318997.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, происшествия