https://ria.ru/20230808/stroitelstvo-1888826879.html

Новосибирская область показывает рекордные объемы ввода жилья

Новосибирская область показывает рекордные объемы ввода жилья - РИА Новости, 08.08.2023

Новосибирская область показывает рекордные объемы ввода жилья

Тенденция значительного роста объема вводимого жилья в Новосибирской области по итогам семи месяцев этого года сохраняется: в эксплуатацию ввели более 1,7... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:44

2023-08-08T12:44

2023-08-08T13:25

новосибирская область

россия

владимир путин

экономика

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НОВОСИБИРСК, 8 авг - РИА Новости. Тенденция значительного роста объема вводимого жилья в Новосибирской области по итогам семи месяцев этого года сохраняется: в эксплуатацию ввели более 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает правительство региона. "В Новосибирской области сохраняется тенденция значительного роста объема вводимого жилья - по итогам семи месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что по итогам 2020 года в регионе было введено 1,9 миллиона квадратных метров жилья (110,5% к показателям 2019 года), а по итогам 2021 года – 2 миллиона "квадратов" (103,1% к 2020 году). "По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 миллиона квадратных метров жилья, или 111,9% к 2021 году, и мы намерены не снижать этот показатель: предполагаемый объем ввода в 2023 году – 2,450 миллиона квадратных метров. На данный момент за семь месяцев уже введено более 1,7 миллиона квадратных метров", - сообщил он, отметив, что 74% – это многоквартирные жилые дома, а 26% - индивидуальные. "Объемы строительства в регионе колоссальные – и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей в объеме жилищного строительства удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию", – подчеркнул Колмаков. Министр строительства Новосибирской области напомнил, что повышение доступности жилья для граждан – одно из поручений президента Владимира Путина: указ главы государства о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 миллиона квадратных метров в год и улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно.

https://realty.ria.ru/20230711/novosibirsk-1883436744.html

https://ria.ru/20230615/poligon-1878341666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирская область, россия, владимир путин, экономика