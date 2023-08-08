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Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 08.08.2023 (обновлено: 22:16 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888948994.html
Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ
Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ - РИА Новости, 08.08.2023
Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ
О ходе спецоперации, "контрнаступлении" ВСУ и новой тактике телефонных мошенников с Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:53
2023-08-08T22:16
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецкая народная республика
дмитрий медведев
владимир зеленский
ян гагин
нато
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, "контрнаступлении" ВСУ и новой тактике телефонных мошенников с Украины — в материале РИА Новости.Ход операцииРоссийские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, огнем артиллерии удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. Киев бросает на штурм Старомайорского в Донецкой Народной Республике неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук. В начале августа он попал в плен в районе этого населенного пункта. До этого мужчина несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины. Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у страны достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Минобороны опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". Российские штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщило Минобороны. В ведомстве также отметили, что на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат. Крах режима Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" США, близок, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, не зря в западной прессе уже появились разговоры, что президента Украины могут убить. Гагин отметил, что Украину ждет такой же сценарий, как и в других странах, ранее втянутых США в гражданские войны.Украинское контрнаступлениеУкраинское контрнаступление фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими, рассказал РИА Новости украинский пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. Уточняется, что его призвали из Черниговской области. В плен мужчина попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали. ВСУ начали терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным Амиго. Попытка высадки десанта украинских войск пресечена в районе Казачьих Лагерей, боевиков противника в этом районе нет, сообщил врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Солдаты ВСУ при контрнаступлении даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов. В статье отмечается, что Киеву пришлось сменить тактику, из-за которой украинские войска не смогут обойтись без танков Leopard 2 и другой западной военной техники.Ситуация в РоссииМВД России на фоне участившихся поджогов военкоматов заявило, что фиксирует новую тактику мошенников с Украины. Как подчеркнули в ведомстве, большинство жертв аферистов — пожилые люди. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем. Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета The Wall Street Journal. Паломник получил легкие ранения при падении дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате инцидента легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Пять мирных жителей, включая несовершеннолетнего, пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Международная обстановкаПереговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Италия приостановила для граждан России и Белоруссии действие программы Investor Visa for Italy, созданной для желающих получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции, сообщило Министерство по делам предприятий и продукции.
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россия
киев
донецкая народная республика
украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном по контролем войск РФ
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном контролируется российскими военными, убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в населенном пункте.
2023-08-08T21:53
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PT0M14S
Уничтожение украинской САУ российским дроном "Ланцет"
Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ российским дроном "Ланцет" на южнодонецком направлении
2023-08-08T21:53
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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
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россия, киев, донецкая народная республика, дмитрий медведев, владимир зеленский, ян гагин, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Ян Гагин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ

Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли даже до основных линий обороны России, пишет WSJ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, "контрнаступлении" ВСУ и новой тактике телефонных мошенников с Украины — в материале РИА Новости.

Ход операции

Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, огнем артиллерии удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.
Киев бросает на штурм Старомайорского в Донецкой Народной Республике неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук. В начале августа он попал в плен в районе этого населенного пункта. До этого мужчина несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины.
Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у страны достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Минобороны опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Российские штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщило Минобороны. В ведомстве также отметили, что на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат.
Крах режима Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" США, близок, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, не зря в западной прессе уже появились разговоры, что президента Украины могут убить. Гагин отметил, что Украину ждет такой же сценарий, как и в других странах, ранее втянутых США в гражданские войны.

Украинское контрнаступление

Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими, рассказал РИА Новости украинский пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. Уточняется, что его призвали из Черниговской области. В плен мужчина попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали.
ВСУ начали терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным Амиго.
Попытка высадки десанта украинских войск пресечена в районе Казачьих Лагерей, боевиков противника в этом районе нет, сообщил врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Солдаты ВСУ при контрнаступлении даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов. В статье отмечается, что Киеву пришлось сменить тактику, из-за которой украинские войска не смогут обойтись без танков Leopard 2 и другой западной военной техники.

Ситуация в России

МВД России на фоне участившихся поджогов военкоматов заявило, что фиксирует новую тактику мошенников с Украины. Как подчеркнули в ведомстве, большинство жертв аферистов — пожилые люди. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета The Wall Street Journal.
Паломник получил легкие ранения при падении дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате инцидента легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.
Пять мирных жителей, включая несовершеннолетнего, пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Международная обстановка

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Италия приостановила для граждан России и Белоруссии действие программы Investor Visa for Italy, созданной для желающих получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции, сообщило Министерство по делам предприятий и продукции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийЯн ГагинНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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