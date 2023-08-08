Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли до линий обороны России, пишет WSJ
Спецоперация, 8 августа: ВСУ не дошли даже до основных линий обороны России, пишет WSJ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, "контрнаступлении" ВСУ и новой тактике телефонных мошенников с Украины — в материале РИА Новости.
Ход операции
Киев бросает на штурм Старомайорского в Донецкой Народной Республике неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук. В начале августа он попал в плен в районе этого населенного пункта. До этого мужчина несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины.
Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у страны достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Минобороны опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Российские штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщило Минобороны. В ведомстве также отметили, что на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат.
Крах режима Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" США, близок, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, не зря в западной прессе уже появились разговоры, что президента Украины могут убить. Гагин отметил, что Украину ждет такой же сценарий, как и в других странах, ранее втянутых США в гражданские войны.
Украинское контрнаступление
Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими, рассказал РИА Новости украинский пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. Уточняется, что его призвали из Черниговской области. В плен мужчина попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали.
Попытка высадки десанта украинских войск пресечена в районе Казачьих Лагерей, боевиков противника в этом районе нет, сообщил врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Солдаты ВСУ при контрнаступлении даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов. В статье отмечается, что Киеву пришлось сменить тактику, из-за которой украинские войска не смогут обойтись без танков Leopard 2 и другой западной военной техники.
Ситуация в России
МВД России на фоне участившихся поджогов военкоматов заявило, что фиксирует новую тактику мошенников с Украины. Как подчеркнули в ведомстве, большинство жертв аферистов — пожилые люди. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета The Wall Street Journal.
Паломник получил легкие ранения при падении дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате инцидента легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.
Пять мирных жителей, включая несовершеннолетнего, пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Международная обстановка
Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Италия приостановила для граждан России и Белоруссии действие программы Investor Visa for Italy, созданной для желающих получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции, сообщило Министерство по делам предприятий и продукции.