https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888847363.html

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS

Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило во вторник РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:56

2023-08-08T13:56

2023-08-08T13:56

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012543_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_bb998ffc0ae3d7bf6ba95c74ef58619d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 185 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 137 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888843487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность