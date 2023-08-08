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Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.08.2023
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13:56 08.08.2023
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Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS
Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило во вторник РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:56
2023-08-08T13:56
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 185 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 137 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 17 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 185 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 137 единиц специальной военной автомобильной техники.
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