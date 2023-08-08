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В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера - РИА Новости, 08.08.2023
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Хорошие новости
 
10:41 08.08.2023 (обновлено: 13:07 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/spasenie-1888787662.html
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера - РИА Новости, 08.08.2023
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера
В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:41
2023-08-08T13:07
хорошие новости
общество
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. "Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, Карина бросилась в воду. Она вытащила утопающего из воды и оказала ему первую помощь. Благодаря самоотверженной школьнице человек остался жив", — рассказали в пресс-службе.Как уточняется, инцидент произошел вечером в субботу на водоеме Круча."Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказово Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину", — добавили власти региона. Губернатор подчеркнул, что девушка заслуживает "самых высоких слов благодарности и награды". Кроме того, администрация Рассказово также предложила наградить школьницу. По данным властей, Карина планирует выбрать профессию, связанную со спасением людей.
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общество, тамбовская область, максим егоров
Хорошие новости, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера

Тамбовскую девятиклассницу Лазареву, спасшую тонущего пенсионера, представят к награде

© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона.
«
"Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, Карина бросилась в воду. Она вытащила утопающего из воды и оказала ему первую помощь. Благодаря самоотверженной школьнице человек остался жив", — рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, инцидент произошел вечером в субботу на водоеме Круча.
"Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказово Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину", — добавили власти региона.
Губернатор подчеркнул, что девушка заслуживает "самых высоких слов благодарности и награды". Кроме того, администрация Рассказово также предложила наградить школьницу.
По данным властей, Карина планирует выбрать профессию, связанную со спасением людей.
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Хорошие новостиОбществоТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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