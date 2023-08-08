https://ria.ru/20230808/spasenie-1888787662.html

В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера

В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера - РИА Новости, 08.08.2023

В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера

В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:41

2023-08-08T10:41

2023-08-08T13:07

хорошие новости

общество

тамбовская область

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. "Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, Карина бросилась в воду. Она вытащила утопающего из воды и оказала ему первую помощь. Благодаря самоотверженной школьнице человек остался жив", — рассказали в пресс-службе.Как уточняется, инцидент произошел вечером в субботу на водоеме Круча."Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказово Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину", — добавили власти региона. Губернатор подчеркнул, что девушка заслуживает "самых высоких слов благодарности и награды". Кроме того, администрация Рассказово также предложила наградить школьницу. По данным властей, Карина планирует выбрать профессию, связанную со спасением людей.

https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, тамбовская область, максим егоров