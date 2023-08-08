https://ria.ru/20230808/spasenie-1888787662.html
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера - РИА Новости, 08.08.2023
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера
В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:41
2023-08-08T10:41
2023-08-08T13:07
хорошие новости
общество
тамбовская область
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. В Тамбовской области девятиклассница из Рассказово Карина Лазарева спасла тонущего пенсионера, сообщило правительство региона. "Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, Карина бросилась в воду. Она вытащила утопающего из воды и оказала ему первую помощь. Благодаря самоотверженной школьнице человек остался жив", — рассказали в пресс-службе.Как уточняется, инцидент произошел вечером в субботу на водоеме Круча."Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказово Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину", — добавили власти региона. Губернатор подчеркнул, что девушка заслуживает "самых высоких слов благодарности и награды". Кроме того, администрация Рассказово также предложила наградить школьницу. По данным властей, Карина планирует выбрать профессию, связанную со спасением людей.
https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_286:0:4197:2933_1920x0_80_0_0_f84cab25b9fd967a55e31b0a757dc8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тамбовская область, максим егоров
Хорошие новости, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров
В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего пенсионера
Тамбовскую девятиклассницу Лазареву, спасшую тонущего пенсионера, представят к награде