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Ореховый Спас 2023: какого числа будет праздник, суть, традиции, название
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Религия
 
16:38 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/spas-1888706616.html
Ореховый Спас в 2023 году: история и традиции праздника
Ореховый Спас 2023: какого числа будет праздник, суть, традиции, название
Ореховый Спас в 2023 году: история и традиции праздника
Ореховый Спас – народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного. Что это за праздник, его суть и традиции, какого числа его отмечают в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:38
2023-08-08T16:38
религия
эдесса
палестина
религиозные праздники
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ореховый Спас – народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного. Что это за праздник, его суть и традиции, какого числа его отмечают в России в 2023 году – в материале РИА Новости.Ореховый СпасКакого числаИзначально этот праздник был местным – его отмечали исключительно жители Константинополя. Но в дальнейшем, в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами, он довольно быстро стал общецерковным.Праздник непреходящий – его дата не меняется и ежегодно приходится на 29 августа. В этот же день Церковь продолжает отмечать одно из двенадцати главных торжеств – Успение Пресвятой Богородицы.Кроме того, 29 августа верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида.ИсторияИстория праздника восходит к I веку нашей эры. Согласно преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой. Лекари безуспешно пытались его вылечить. Однажды до него дошли слухи о могущественном проповеднике в Палестине. Тот исцелял всех нуждающихся.Речь шла об Иисусе. Царь отправил к нему слуг, которые попросили Христа пойти в Эдессу. Но Спаситель в ответ велел подать Ему воду и убрус (полотенце). Умывшись, Он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.Этот плат слуги отвезли в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими поданными принял крещение от одного из учеников Христа.Убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Это событие произошло 29 августа. В память о нем и был установлен праздник.Сама реликвия бесследно исчезла в 1204 году во время разграбления византийский столицы крестоносцами. Найти ее не могут до сих пор.ТрадицииВ храмах в этот день проходят богослужения. По церковному уставу, торжество в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых "со славословием" (песнопением). Но в русской традиции обычно совершается всенощное бдение.Из-за совпадения с первым днем празднования Успения Богородицы два богослужения совмещены.Что святят на Ореховый СпасК третьему Спасу, как правило, поспевала лещина и созревал хлеб. Поэтому было принято освящать орехи и молодые колосья. Отсюда и еще одно название праздника – Хлебный Спас. Кроме того, верующие приносят в церковь созревшие фрукты, воду и мед.Что надо делать в этот деньЖелательно, говорят священнослужители, в этот день нужно посетить храм. Если такой возможности нет, то можно ограничиться усердной домашней молитвой.Что же касается домашних трапез, после наступившего накануне праздника Успения Богородицы заканчивается двухнедельный Успенский пост. А значит дозволяется есть скоромную пищу.Что нельзя делать в этот деньСчитается, что в Хлебный спас, как и в любой другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться, если работу нельзя отложить.Как выбрать орехиЛучше всего выбирать те, что в скорлупе. Она защищает ядра от повреждений. Взяв орех, нужно потрясти его: если слышно, как ядро перекатывается внутри, значит орех старый. Стоит обратить внимание и на саму скорлупу: она должна быть целой, без трещин.Но у этого правила есть исключение – фисташки. Их скорлупа, наоборот, должна быть открыта. Также можно проверить, открылась фисташка сама или с посторонней помощью. Можно аккуратно свести концы скорлупки: смыкаются легко – фисташку открыли механически раньше времени.Среди очищенных орехов следует отдать предпочтение тем, что уже расфасованы. Обязательно нужно проверить состав и срок годности. Орехи могут храниться долго, но не бесконечно. Покупать их "впрок", на несколько лет вперед неразумно.Выбирая орехи на развес, стоит сначала попробовать их на вкус и аромат – они не должны быть кислыми. А уж если чувствуется горечь, от покупки стоит воздержаться.Хранить орехи можно двумя способами. Первый – если они очищены: в темном сухом месте, в плотно закрытом контейнере. Второй – в скорлупе: такие орехи можно не убирать в емкость, но лучше также спрятать в темное место.Рецепты к праздникуТретий Спас хотя и отмечается с наименьшим размахом, но все равно собирает вечером за общим столом всю семью. Мы подготовили рецепты нескольких простых блюд, которыми можно в этот день порадовать близких.Ореховое печеньеИнгредиенты: 150 гр. сливочного масла; 100 гр. орехов (одного или разных видов); 250 гр. муки; 1 пакетик ванильного сахара; сахарная пудра (по вкусу); ½ чайной ложки соли; 1 яйцо.Способ приготовления: Сливочное масло заранее достать из морозилки, чтобы оно стало мягким. За это время измельчить орехи в блендере. Затем в общей миске смешать орехи, 100 гр. муки, пакетик ванильного сахара, небольшое количество сахарной пудры и половину чайной ложки соли. Все перемешать, затем добавить растаявшее сливочное масло и 1 яйцо. Снова перемешать. Оставшиеся 100-150 гр. муки нужно постепенно всыпать в получившуюся смесь, замесив крутое тесто. Готовое тесто должно настояться 10-15 минут. За это время разогреть духовку до 180 градусов. Тесто раскатать на пергаменте до толщины 2-3 мм. С помощью формочки вырезать печенье, лишнее тесто, при желании, можно раскатать еще в один пласт. Пергамент с вырезанным печеньем положите на противень и выпекать в течение 10-15 минут.Шампиньоны с орехами и сыромИнгредиенты: 10 шт. крупных шампиньонов; 150 гр. сыра; 2-3 зубчика чеснока; ½ стакана грецких орехов; 4 ст. ложки сливок.Способ приготовления: Шампиньоны промыть и выложить на полотенце. Удалить ножки и мелко нарезать. Шляпки слегка обжарить на растительном масле с двух сторон. На крупной терке натереть 150 гр сыра, мелко нарезать 2-3 зубчика чеснока. Полстакана грецких орехов измельчить, затем подсушите на сковороде без масла. В общую миску выложить натертый сыр, измельченные орехи, чеснок и ножки шампиньонов. Добавить в смесь 4 столовые ложки сливок и как следует перемешать. Полученной массой начините шляпки и уложить их на противень, застеленный пергаментом. Отправить блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.Рулеты из баклажанов с ореховой пастойИнгредиенты: 2 баклажана; 1 стакан грецких орехов; 5-6 веточек кинзы; 1 головка чеснока; растительное масло для жарки; соль (по вкусу).Способ приготовления: Нарезать баклажаны ломтиками и засолить их на 20 минут. Они должны пустить сок и горечь. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на ней баклажаны с обеих сторон. Грецкие орехи измельчить в блендере. Выжать в них чеснок и перемешать до однородной массы. Добавить нарезанную кинзу и снова перемешать. Выложить начинку на баклажаны и осторожно завернуть в рулет.Народные традиции и поверьяС Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Им потом угощали всех соседей и нуждающихся.В старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях троекратно обходили родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" – чтобы зимой водоем не замерз.У третьего Спаса были и свои приметы. Считалось, если журавль улетит на юг к этому времени, то на Покров Богородицы (14 октября) будет морозно. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб.
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эдесса, палестина, религиозные праздники
Религия, Эдесса, Палестина, Религиозные праздники

Ореховый Спас в 2023 году: история и традиции праздника

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВерующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный"
Верующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ Спас Нерукотворный - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ореховый Спас – народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного. Что это за праздник, его суть и традиции, какого числа его отмечают в России в 2023 году – в материале РИА Новости.

Ореховый Спас

Какого числа

Изначально этот праздник был местным – его отмечали исключительно жители Константинополя. Но в дальнейшем, в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами, он довольно быстро стал общецерковным.
Праздник непреходящий – его дата не меняется и ежегодно приходится на 29 августа. В этот же день Церковь продолжает отмечать одно из двенадцати главных торжеств – Успение Пресвятой Богородицы.
Кроме того, 29 августа верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида.

История

История праздника восходит к I веку нашей эры. Согласно преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой. Лекари безуспешно пытались его вылечить. Однажды до него дошли слухи о могущественном проповеднике в Палестине. Тот исцелял всех нуждающихся.
© РИА Новости / Балабанов | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Спас Нерукотворный". Начало XII века
Репродукция иконы Спас Нерукотворный. Начало XII века - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Балабанов
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Репродукция иконы "Спас Нерукотворный". Начало XII века
Речь шла об Иисусе. Царь отправил к нему слуг, которые попросили Христа пойти в Эдессу. Но Спаситель в ответ велел подать Ему воду и убрус (полотенце). Умывшись, Он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.
Этот плат слуги отвезли в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими поданными принял крещение от одного из учеников Христа.
Убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Это событие произошло 29 августа. В память о нем и был установлен праздник.
Сама реликвия бесследно исчезла в 1204 году во время разграбления византийский столицы крестоносцами. Найти ее не могут до сих пор.

Традиции

В храмах в этот день проходят богослужения. По церковному уставу, торжество в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых "со славословием" (песнопением). Но в русской традиции обычно совершается всенощное бдение.
Из-за совпадения с первым днем празднования Успения Богородицы два богослужения совмещены.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери

Что святят на Ореховый Спас

К третьему Спасу, как правило, поспевала лещина и созревал хлеб. Поэтому было принято освящать орехи и молодые колосья. Отсюда и еще одно название праздника – Хлебный Спас. Кроме того, верующие приносят в церковь созревшие фрукты, воду и мед.

Что надо делать в этот день

Желательно, говорят священнослужители, в этот день нужно посетить храм. Если такой возможности нет, то можно ограничиться усердной домашней молитвой.
Что же касается домашних трапез, после наступившего накануне праздника Успения Богородицы заканчивается двухнедельный Успенский пост. А значит дозволяется есть скоромную пищу.

Что нельзя делать в этот день

Считается, что в Хлебный спас, как и в любой другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться, если работу нельзя отложить.
© iStock.com / nensuriaДевушка держит горсть фисташек
Девушка держит горсть фисташек - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / nensuria
Девушка держит горсть фисташек

Как выбрать орехи

Лучше всего выбирать те, что в скорлупе. Она защищает ядра от повреждений. Взяв орех, нужно потрясти его: если слышно, как ядро перекатывается внутри, значит орех старый. Стоит обратить внимание и на саму скорлупу: она должна быть целой, без трещин.
Но у этого правила есть исключение – фисташки. Их скорлупа, наоборот, должна быть открыта. Также можно проверить, открылась фисташка сама или с посторонней помощью. Можно аккуратно свести концы скорлупки: смыкаются легко – фисташку открыли механически раньше времени.
Среди очищенных орехов следует отдать предпочтение тем, что уже расфасованы. Обязательно нужно проверить состав и срок годности. Орехи могут храниться долго, но не бесконечно. Покупать их "впрок", на несколько лет вперед неразумно.
Выбирая орехи на развес, стоит сначала попробовать их на вкус и аромат – они не должны быть кислыми. А уж если чувствуется горечь, от покупки стоит воздержаться.
Хранить орехи можно двумя способами. Первый – если они очищены: в темном сухом месте, в плотно закрытом контейнере. Второй – в скорлупе: такие орехи можно не убирать в емкость, но лучше также спрятать в темное место.

Рецепты к празднику

Третий Спас хотя и отмечается с наименьшим размахом, но все равно собирает вечером за общим столом всю семью. Мы подготовили рецепты нескольких простых блюд, которыми можно в этот день порадовать близких.
© iStock.com / Detry26Рисовая каша с изюмом и орехами
Рисовая каша с изюмом и орехами - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / Detry26
Рисовая каша с изюмом и орехами
Ореховое печенье
Ингредиенты: 150 гр. сливочного масла; 100 гр. орехов (одного или разных видов); 250 гр. муки; 1 пакетик ванильного сахара; сахарная пудра (по вкусу); ½ чайной ложки соли; 1 яйцо.
Способ приготовления: Сливочное масло заранее достать из морозилки, чтобы оно стало мягким. За это время измельчить орехи в блендере. Затем в общей миске смешать орехи, 100 гр. муки, пакетик ванильного сахара, небольшое количество сахарной пудры и половину чайной ложки соли. Все перемешать, затем добавить растаявшее сливочное масло и 1 яйцо. Снова перемешать. Оставшиеся 100-150 гр. муки нужно постепенно всыпать в получившуюся смесь, замесив крутое тесто. Готовое тесто должно настояться 10-15 минут. За это время разогреть духовку до 180 градусов. Тесто раскатать на пергаменте до толщины 2-3 мм. С помощью формочки вырезать печенье, лишнее тесто, при желании, можно раскатать еще в один пласт. Пергамент с вырезанным печеньем положите на противень и выпекать в течение 10-15 минут.
Шампиньоны с орехами и сыром
Ингредиенты: 10 шт. крупных шампиньонов; 150 гр. сыра; 2-3 зубчика чеснока; ½ стакана грецких орехов; 4 ст. ложки сливок.
Способ приготовления: Шампиньоны промыть и выложить на полотенце. Удалить ножки и мелко нарезать. Шляпки слегка обжарить на растительном масле с двух сторон. На крупной терке натереть 150 гр сыра, мелко нарезать 2-3 зубчика чеснока. Полстакана грецких орехов измельчить, затем подсушите на сковороде без масла. В общую миску выложить натертый сыр, измельченные орехи, чеснок и ножки шампиньонов. Добавить в смесь 4 столовые ложки сливок и как следует перемешать. Полученной массой начините шляпки и уложить их на противень, застеленный пергаментом. Отправить блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.
© Фото : Тинатин МжаванадзеБаклажаны с орехами
Баклажаны с орехами - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Тинатин Мжаванадзе
Баклажаны с орехами
Рулеты из баклажанов с ореховой пастой
Ингредиенты: 2 баклажана; 1 стакан грецких орехов; 5-6 веточек кинзы; 1 головка чеснока; растительное масло для жарки; соль (по вкусу).
Способ приготовления: Нарезать баклажаны ломтиками и засолить их на 20 минут. Они должны пустить сок и горечь. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на ней баклажаны с обеих сторон. Грецкие орехи измельчить в блендере. Выжать в них чеснок и перемешать до однородной массы. Добавить нарезанную кинзу и снова перемешать. Выложить начинку на баклажаны и осторожно завернуть в рулет.

Народные традиции и поверья

С Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Им потом угощали всех соседей и нуждающихся.
В старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях троекратно обходили родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" – чтобы зимой водоем не замерз.
У третьего Спаса были и свои приметы. Считалось, если журавль улетит на юг к этому времени, то на Покров Богородицы (14 октября) будет морозно. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб.
Икона Успение Пресвятой Богородицы
Почему Успение Богородицы стало прецедентом для человечества
28 августа 2021, 08:00
 
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