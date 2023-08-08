https://ria.ru/20230808/sotrudnichestvo-1888909952.html

Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков

Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков - РИА Новости, 08.08.2023

Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков

Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:45

2023-08-08T17:45

2023-08-08T17:45

россия

иран

тегеран (город)

сергей рябков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего визита в Тегеран. "Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов (Запада - ред.)", - приводит слова Рябкова иранское агентство Fars.По его словам, "это сотрудничество является полностью законным и будет продолжаться вопреки желанию врагов Ирана и России". "Мы имеем право расширять наше военное сотрудничество, и военные ведомства двух стран тесно взаимодействуют друг с другом", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20230808/svpd-1888898802.html

россия

иран

тегеран (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, тегеран (город), сергей рябков