https://ria.ru/20230808/sotrudnichestvo-1888909952.html
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков - РИА Новости, 08.08.2023
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:45
2023-08-08T17:45
2023-08-08T17:45
россия
иран
тегеран (город)
сергей рябков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего визита в Тегеран. "Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов (Запада - ред.)", - приводит слова Рябкова иранское агентство Fars.По его словам, "это сотрудничество является полностью законным и будет продолжаться вопреки желанию врагов Ирана и России". "Мы имеем право расширять наше военное сотрудничество, и военные ведомства двух стран тесно взаимодействуют друг с другом", - добавил российский дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, тегеран (город), сергей рябков
Россия, Иран, Тегеран (город), Сергей Рябков
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
Fars: Рябков заявил о продолжении военного сотрудничества с Ираном вопреки желанию Запада