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Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков - РИА Новости, 08.08.2023
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17:45 08.08.2023
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Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков - РИА Новости, 08.08.2023
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:45
2023-08-08T17:45
россия
иран
тегеран (город)
сергей рябков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего визита в Тегеран. &quot;Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов (Запада - ред.)&quot;, - приводит слова Рябкова иранское агентство Fars.По его словам, "это сотрудничество является полностью законным и будет продолжаться вопреки желанию врагов Ирана и России". "Мы имеем право расширять наше военное сотрудничество, и военные ведомства двух стран тесно взаимодействуют друг с другом", - добавил российский дипломат.
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россия, иран, тегеран (город), сергей рябков
Россия, Иран, Тегеран (город), Сергей Рябков
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков

Fars: Рябков заявил о продолжении военного сотрудничества с Ираном вопреки желанию Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия продолжит военное сотрудничество с Ираном, несмотря на требования Запада, заявил в интервью иранским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего визита в Тегеран.
«

"Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов (Запада - ред.)", - приводит слова Рябкова иранское агентство Fars.

По его словам, "это сотрудничество является полностью законным и будет продолжаться вопреки желанию врагов Ирана и России".
«
"Мы имеем право расширять наше военное сотрудничество, и военные ведомства двух стран тесно взаимодействуют друг с другом", - добавил российский дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране
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РоссияИранТегеран (город)Сергей Рябков
 
 
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