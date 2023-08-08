https://ria.ru/20230808/somneniya-1888923493.html
СМИ: во Франции усомнились в виновности мужчины, якобы пытавшего свою жену
СМИ: во Франции усомнились в виновности мужчины, якобы пытавшего свою жену - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: во Франции усомнились в виновности мужчины, якобы пытавшего свою жену
У французских следователей, задержавших гражданина Германии, который якобы заточил и пытал свою супругу в течение 12 лет, возникли вопросы по поводу... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:31
2023-08-08T18:31
2023-08-08T18:31
германия
висбаден
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. У французских следователей, задержавших гражданина Германии, который якобы заточил и пытал свою супругу в течение 12 лет, возникли вопросы по поводу достоверности этой версии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру и источники в правоохранительных органах.Как сообщалось ранее, полицейские посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась истязаниям с 2011 года. Ее 55-летний муж был задержан по подозрению в насильственном лишении свободы, варварском обращении и пытках. Однако уже в понедельник вечером прокурор Оливье Глади заявил, что сценарий, который рассматривает следствие, "позволяет отогнать призрак Синей Бороды в Мозеле". Обследование женщины в медицинском центре не выявило у нее никаких переломов или ушибов, вопреки первоначальным предположениям. Она действительно была найдена истощенной и с бритой головой, но ее муж при задержании сообщил, что речь идет об онкологическом заболевании. В настоящее время следователи отрицают наличие "скамьи для пыток", о которой ранее упомянул источник в полиции, а также "блокнота", в котором мужчина якобы "фиксировал свои действия". Окна в доме были действительно зарешечены, однако, по мнению прокурора, решетки использовались для того, чтобы "предотвратить побег" девяти кошек, проживавших в доме. Следователей также смущает, что женщина была обнаружена с беспрепятственным доступом к стационарному телефону рядом с ее кроватью.
https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887308743.html
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германия, висбаден
СМИ: во Франции усомнились в виновности мужчины, якобы пытавшего свою жену
BFMTV: во Франции усомнились в виновности мужчины, якобы пытавшего свою жену 12 лет
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
У французских следователей, задержавших гражданина Германии, который якобы заточил и пытал свою супругу в течение 12 лет, возникли вопросы по поводу достоверности этой версии, сообщает
телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру и источники в правоохранительных органах.
Как сообщалось ранее, полицейские посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден
. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась истязаниям с 2011 года. Ее 55-летний муж был задержан по подозрению в насильственном лишении свободы, варварском обращении и пытках.
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать
Однако уже в понедельник вечером прокурор Оливье Глади заявил, что сценарий, который рассматривает следствие, "позволяет отогнать призрак Синей Бороды в Мозеле". Обследование женщины в медицинском центре не выявило у нее никаких переломов или ушибов, вопреки первоначальным предположениям. Она действительно была найдена истощенной и с бритой головой, но ее муж при задержании сообщил, что речь идет об онкологическом заболевании.
В настоящее время следователи отрицают наличие "скамьи для пыток", о которой ранее упомянул источник в полиции, а также "блокнота", в котором мужчина якобы "фиксировал свои действия".
Окна в доме были действительно зарешечены, однако, по мнению прокурора, решетки использовались для того, чтобы "предотвратить побег" девяти кошек, проживавших в доме. Следователей также смущает, что женщина была обнаружена с беспрепятственным доступом к стационарному телефону рядом с ее кроватью.
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет