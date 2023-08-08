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Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера - РИА Новости, 08.08.2023
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09:35 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/soldaty-1888780745.html
Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера
Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера - РИА Новости, 08.08.2023
Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:35
2023-08-08T09:35
в мире
нигер
сша
энтони блинкен
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере и не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев. "Я не могу говорить о будущем. Главное - возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим", - ответил он в интервью радиостанции RFI на вопрос о том, будут ли американские солдаты выведены из страны. Блинкен также добавил, что дипломатия является предпочтительным способом урегулирования ситуации. Госсекретарь в связи с этим выразил поддержку мер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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в мире, нигер, сша, энтони блинкен, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Энтони Блинкен, Переворот в Нигере — 2023
Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера

Госсекретарь США Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе солдат из Нигера

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере и не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев.
"Я не могу говорить о будущем. Главное - возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим", - ответил он в интервью радиостанции RFI на вопрос о том, будут ли американские солдаты выведены из страны.
Блинкен также добавил, что дипломатия является предпочтительным способом урегулирования ситуации. Госсекретарь в связи с этим выразил поддержку мер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерСШАЭнтони БлинкенПереворот в Нигере — 2023
 
 
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