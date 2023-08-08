https://ria.ru/20230808/soldaty-1888780745.html

Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера

Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера - РИА Новости, 08.08.2023

Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:35

2023-08-08T09:35

2023-08-08T09:35

в мире

нигер

сша

энтони блинкен

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере и не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев. "Я не могу говорить о будущем. Главное - возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим", - ответил он в интервью радиостанции RFI на вопрос о том, будут ли американские солдаты выведены из страны. Блинкен также добавил, что дипломатия является предпочтительным способом урегулирования ситуации. Госсекретарь в связи с этим выразил поддержку мер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, нигер, сша, энтони блинкен, переворот в нигере — 2023