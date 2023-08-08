Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера
Госсекретарь США Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе солдат из Нигера
© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере и не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев.
"Я не могу говорить о будущем. Главное - возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим", - ответил он в интервью радиостанции RFI на вопрос о том, будут ли американские солдаты выведены из страны.
Блинкен также добавил, что дипломатия является предпочтительным способом урегулирования ситуации. Госсекретарь в связи с этим выразил поддержку мер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-