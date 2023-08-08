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СМИ: во Франции освободят мужчину, якобы пытавшего свою жену 12 лет - РИА Новости, 08.08.2023
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19:58 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/situatsiya-1888937772.html
СМИ: во Франции освободят мужчину, якобы пытавшего свою жену 12 лет
СМИ: во Франции освободят мужчину, якобы пытавшего свою жену 12 лет - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: во Франции освободят мужчину, якобы пытавшего свою жену 12 лет
Прокуратура во Франции назвала "несуществующей" ситуацию с женщиной, которую ее супруг якобы заточил и пытал в течение 12 лет, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:58
2023-08-08T19:58
в мире
здоровье - общество
висбаден
франция
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура во Франции назвала "несуществующей" ситуацию с женщиной, которую ее супруг якобы заточил и пытал в течение 12 лет, сообщает телеканал BFMTV. В понедельник утром полицейские посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили в одной из запертых комнат обнаженную женщину с обритой головой. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась истязаниям с 2011 года. Ее 55-летний муж был задержан по подозрению в насильственном лишении свободы, варварском обращении и пытках. "Ситуация с заключением, на которую она постоянно жалуется, это несуществующая реальность", - заявил на пресс-конференции Оливье Глади, прокурор округа Саргемин. По словам прокурора, мужчина будет освобожден из-под стражи во вторник вечером или в среду утром. Прокурор отметил, что "не было найдено никаких доказательств", оправдывающих его судебное преследование. Как сообщалось ранее, обследование женщины в медицинском центре не выявило у нее никаких переломов или ушибов, вопреки первоначальным предположениям. Она действительно была найдена истощенной и с бритой головой, но ее муж при задержании сообщил, что речь идет об онкологическом заболевании. Окна в доме были зарешечены для того, чтобы "предотвратить побег" девяти кошек, проживавших в доме.
https://ria.ru/20230801/arest-1887603644.html
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висбаден
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в мире, здоровье - общество, висбаден, франция
В мире, Здоровье - Общество, Висбаден, Франция
СМИ: во Франции освободят мужчину, якобы пытавшего свою жену 12 лет

BFMTV: во Франции назвали несуществующей ситуацию, где мужчина якобы пытал жену 12 лет

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПолицейские автомобили в Париже
Полицейские автомобили в Париже - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Полицейские автомобили в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура во Франции назвала "несуществующей" ситуацию с женщиной, которую ее супруг якобы заточил и пытал в течение 12 лет, сообщает телеканал BFMTV.
В понедельник утром полицейские посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили в одной из запертых комнат обнаженную женщину с обритой головой. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась истязаниям с 2011 года. Ее 55-летний муж был задержан по подозрению в насильственном лишении свободы, варварском обращении и пытках.
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"Ситуация с заключением, на которую она постоянно жалуется, это несуществующая реальность", - заявил на пресс-конференции Оливье Глади, прокурор округа Саргемин.
По словам прокурора, мужчина будет освобожден из-под стражи во вторник вечером или в среду утром. Прокурор отметил, что "не было найдено никаких доказательств", оправдывающих его судебное преследование.
Как сообщалось ранее, обследование женщины в медицинском центре не выявило у нее никаких переломов или ушибов, вопреки первоначальным предположениям. Она действительно была найдена истощенной и с бритой головой, но ее муж при задержании сообщил, что речь идет об онкологическом заболевании.
Окна в доме были зарешечены для того, чтобы "предотвратить побег" девяти кошек, проживавших в доме.
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