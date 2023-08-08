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Слуцкий предложил подумать над введением сиесты в южных городах России
Слуцкий предложил подумать над введением сиесты в южных городах России - РИА Новости, 08.08.2023
Слуцкий предложил подумать над введением сиесты в южных городах России
Следует предусмотреть введение особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, например, предусмотреть сиесту - 3-4 часа, когда работники могут... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:57
2023-08-08T12:57
2023-08-08T12:57
россия
волгоградская область
леонид слуцкий (политик)
андрей бочаров
лдпр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следует предусмотреть введение особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, например, предусмотреть сиесту - 3-4 часа, когда работники могут отправиться домой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Делегация депутатов от ЛДПР во главе со Слуцким во вторник провела встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, "разговор прошёл в условиях 40-градусной "африканской" жары", рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД. "Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной", - привели РИА Новости слова Слуцкого в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Слуцкий также отметил, что вариантом может быть и введение 4-дневной рабочей недели, чтобы у работников было больше времени на восстановление. По его мнению, "это поможет и с разгрузкой дорог". Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в жару учащаются инфаркты, может подскочить давление.
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россия, волгоградская область, леонид слуцкий (политик), андрей бочаров, лдпр, госдума рф
Россия, Волгоградская область, Леонид Слуцкий (политик), Андрей Бочаров, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий предложил подумать над введением сиесты в южных городах России
Слуцкий предложил ввести четырехдневную неделю или предусмотреть сиесту в южных регионах
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следует предусмотреть введение особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, например, предусмотреть сиесту - 3-4 часа, когда работники могут отправиться домой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Делегация депутатов от ЛДПР во главе со Слуцким во вторник провела встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым
, "разговор прошёл в условиях 40-градусной "африканской" жары", рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД
.
"Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной", - привели РИА Новости слова Слуцкого в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
Слуцкий также отметил, что вариантом может быть и введение 4-дневной рабочей недели, чтобы у работников было больше времени на восстановление. По его мнению, "это поможет и с разгрузкой дорог".
Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в жару учащаются инфаркты, может подскочить давление.
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