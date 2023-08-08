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При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/shkola-1888869900.html
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы
Школа получила повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:25
2023-08-08T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Киевского района разрушено остекление в здании школы №48", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате прямого попадания украинского снаряда в мусоровоз пострадали водитель и два грузчика. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888782825.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Киевского района повреждено здание школы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Киевского района разрушено остекление в здании школы №48", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате прямого попадания украинского снаряда в мусоровоз пострадали водитель и два грузчика.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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