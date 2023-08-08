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ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/shebekino-1888790813.html
ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:53
2023-08-08T10:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Общее количество выпущенных снарядов составило 50, кроме этого, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Белгороду. Интенсивность обстрелов региона немного снижается. Если сравнить с началом августа, то там интенсивность составляла около сотни снарядов за сутки, а в воскресенье, 6 августа, было 66 боеприпасов. Кроме того, МАПП "Шебекино" в конце июля практически ежедневно подвергался обстрелам из разных видов вооружений со стороны Украины. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Панков - 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - 6. В селе Чураево сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в Журавлевке, а также дрон-камикадзе атаковал село. Удалось избежать серьезных последствий. Однако фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи населенного пункта района, но электроснабжение было восстановлено. В самом Белгороде фрагменты сбитого беспилотника повредили крыши трех частных жилых домовладений. "В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 14 прилетов", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

Гладков сообщил о новых обстрелах автомобильного КПП "Шебекино" со стороны Украины

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Общее количество выпущенных снарядов составило 50, кроме этого, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Белгороду. Интенсивность обстрелов региона немного снижается. Если сравнить с началом августа, то там интенсивность составляла около сотни снарядов за сутки, а в воскресенье, 6 августа, было 66 боеприпасов. Кроме того, МАПП "Шебекино" в конце июля практически ежедневно подвергался обстрелам из разных видов вооружений со стороны Украины.
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"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Панков - 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - 6. В селе Чураево сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в Журавлевке, а также дрон-камикадзе атаковал село. Удалось избежать серьезных последствий. Однако фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи населенного пункта района, но электроснабжение было восстановлено. В самом Белгороде фрагменты сбитого беспилотника повредили крыши трех частных жилых домовладений.
"В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 14 прилетов", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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