https://ria.ru/20230808/shebekino-1888790813.html

ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:53

2023-08-08T10:53

2023-08-08T10:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Общее количество выпущенных снарядов составило 50, кроме этого, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Белгороду. Интенсивность обстрелов региона немного снижается. Если сравнить с началом августа, то там интенсивность составляла около сотни снарядов за сутки, а в воскресенье, 6 августа, было 66 боеприпасов. Кроме того, МАПП "Шебекино" в конце июля практически ежедневно подвергался обстрелам из разных видов вооружений со стороны Украины. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Панков - 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - 6. В селе Чураево сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в Журавлевке, а также дрон-камикадзе атаковал село. Удалось избежать серьезных последствий. Однако фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи населенного пункта района, но электроснабжение было восстановлено. В самом Белгороде фрагменты сбитого беспилотника повредили крыши трех частных жилых домовладений. "В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 14 прилетов", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр