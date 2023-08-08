ВСУ вновь обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
Гладков сообщил о новых обстрелах автомобильного КПП "Шебекино" со стороны Украины
Въезд в Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 50 снарядов по территории Белгородской области, также регулярным обстрелам подвергается автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Общее количество выпущенных снарядов составило 50, кроме этого, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Белгороду. Интенсивность обстрелов региона немного снижается. Если сравнить с началом августа, то там интенсивность составляла около сотни снарядов за сутки, а в воскресенье, 6 августа, было 66 боеприпасов. Кроме того, МАПП "Шебекино" в конце июля практически ежедневно подвергался обстрелам из разных видов вооружений со стороны Украины.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Панков - 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - 6. В селе Чураево сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в Журавлевке, а также дрон-камикадзе атаковал село. Удалось избежать серьезных последствий. Однако фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи населенного пункта района, но электроснабжение было восстановлено. В самом Белгороде фрагменты сбитого беспилотника повредили крыши трех частных жилых домовладений.
"В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 14 прилетов", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.