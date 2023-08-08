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Украинские военные выпустили две ракеты по Шахтерску - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/shakhtersk-1888925792.html
Украинские военные выпустили две ракеты по Шахтерску
Украинские военные выпустили две ракеты по Шахтерску - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские военные выпустили две ракеты по Шахтерску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Шахтерску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:44
2023-08-08T18:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
константиновка
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Шахтерску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Украинские войска также с 16.15 до 18.10 выпустили 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка и Горловке.
https://ria.ru/20230712/zapad-1883764144.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Константиновка, СЦКК
Украинские военные выпустили две ракеты по Шахтерску

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Шахтерску

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Шахтерску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Украинские войска также с 16.15 до 18.10 выпустили 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка и Горловке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКонстантиновкаСЦКК
 
 
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