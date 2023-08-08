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Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей
Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 08.08.2023
Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей
Полиция начала проверку после видео, где женщина агрессивно реагирует на то, что жены и матери участников спецоперации плетут маскировочные сети на территории... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:48
2023-08-08T14:48
2023-08-08T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку после видео, где женщина агрессивно реагирует на то, что жены и матери участников спецоперации плетут маскировочные сети на территории детской площадки в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Во вторник в ряде местных телеграм-каналов появились кадры, где женщина начала конфликтовать с жёнами и матерями участников СВО, плетущими на детской площадке маскировочные сети. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в ЖК на улице Московской. Женщины намерены написать заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ – за дискредитацию ВС РФ. "По факту выявленной в сети интернет публикации материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении полицейского главка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей
Жительница Кубани агрессивно отреагировала на женщин, плетущих во дворе маскировочные сети