https://ria.ru/20230808/seti-1888859838.html

Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей

Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 08.08.2023

Жительница Кубани устроила скандал из-за плетения маскировочных сетей

Полиция начала проверку после видео, где женщина агрессивно реагирует на то, что жены и матери участников спецоперации плетут маскировочные сети на территории... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:48

2023-08-08T14:48

2023-08-08T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку после видео, где женщина агрессивно реагирует на то, что жены и матери участников спецоперации плетут маскировочные сети на территории детской площадки в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Во вторник в ряде местных телеграм-каналов появились кадры, где женщина начала конфликтовать с жёнами и матерями участников СВО, плетущими на детской площадке маскировочные сети. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в ЖК на улице Московской. Женщины намерены написать заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ – за дискредитацию ВС РФ. "По факту выявленной в сети интернет публикации материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении полицейского главка.

https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html

россия

краснодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр