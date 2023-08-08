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В Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей - РИА Новости, 08.08.2023
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09:11 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/semi-1888777440.html
В Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей
В Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей - РИА Новости, 08.08.2023
В Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей
За последние десять лет в Брянской области удвоилось число многодетных семей, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:11
2023-08-08T09:11
общество
брянская область
александр богомаз
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БРЯНСК, 8 авг – РИА Новости. За последние десять лет в Брянской области удвоилось число многодетных семей, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "По данным статистики, за последние 10 лет количество многодетных семей в Брянской области увеличилось почти в два раза", – написал губернатор. Богомаз отметил, что одним из факторов роста численности многодетных семей в регионе является областной материнский капитал. "В 2023 году на распоряжение средствами областного материнского капитала в бюджете Брянской области предусмотрены финансовые средства в объеме 175 млн руб. По итогам первого полугодия 2023 года в области уже выдано 902 сертификата на получение областного материнского капитала. Распорядились средствами областного материнского капитала 670 семей, большинство из них направили средства на улучшение жилищных условий, на текущий ремонт жилых помещений, на образование детей", – пояснил губернатор. Он добавил, что в настоящее время размер областного материнского капитала в Брянской области составляет 200 тысяч рублей.
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общество, брянская область, александр богомаз
Общество, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей

Губернатор Богомаз: в Брянской области за десять лет удвоилось число многодетных семей

CC0 / / Руки отца и матери держат руку новорожденного
Руки отца и матери держат руку новорожденного - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC0 / /
Руки отца и матери держат руку новорожденного. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 8 авг – РИА Новости. За последние десять лет в Брянской области удвоилось число многодетных семей, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"По данным статистики, за последние 10 лет количество многодетных семей в Брянской области увеличилось почти в два раза", – написал губернатор.
Богомаз отметил, что одним из факторов роста численности многодетных семей в регионе является областной материнский капитал.
"В 2023 году на распоряжение средствами областного материнского капитала в бюджете Брянской области предусмотрены финансовые средства в объеме 175 млн руб. По итогам первого полугодия 2023 года в области уже выдано 902 сертификата на получение областного материнского капитала. Распорядились средствами областного материнского капитала 670 семей, большинство из них направили средства на улучшение жилищных условий, на текущий ремонт жилых помещений, на образование детей", – пояснил губернатор.
Он добавил, что в настоящее время размер областного материнского капитала в Брянской области составляет 200 тысяч рублей.
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