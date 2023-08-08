https://ria.ru/20230808/sem-1888770816.html

СМИ: семьям в России, возможно, будут компенсировать расходы на съем жилья

СМИ: семьям в России, возможно, будут компенсировать расходы на съем жилья - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: семьям в России, возможно, будут компенсировать расходы на съем жилья

Семейным парам в России, которые состоят в официальном браке более трех лет, возможно, будут выплачивать субсидию на аренду жилья до 30%, пишет газета... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:42

2023-08-08T07:42

2023-08-08T08:34

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россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Семейным парам в России, которые состоят в официальном браке более трех лет, возможно, будут выплачивать субсидию на аренду жилья до 30%, пишет газета "Известия". "Такое предложение направили в правительство крупные риелторские компании", — отметило издание.Инициативу также поддержал "Народный фронт".Как уточняется, идея распространяется на пары любого возраста.Компенсацию будут осуществлять за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для супругов на время съема жилья. Также планируется "устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок — с учетом совокупного дохода семьи и ее состава" и увеличивать размер субсидии при появлении детей. По мнению аналитика "Народного фронта" Павла Склянчука, налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости. Так, молодые пары смогут позволить себе съехать от старшего поколения, а для других семей "повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы".В пресс-службе правительства сообщили газете, что письмо с подобной инициативой получено.

https://ria.ru/20230807/zhile-1888528580.html

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общество, россия, жилье