https://ria.ru/20230808/savitskaya-1888592478.html

Биография Светланы Савицкой

Биография Светланы Савицкой - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Светланы Савицкой

Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Евгеньевна Савицкая родилась 8 августа 1948 года в Москве в семье маршала авиации, дважды... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:51

2023-08-08T01:51

2023-08-08T01:51

справки

светлана савицкая

москва

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Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Евгеньевна Савицкая родилась 8 августа 1948 года в Москве в семье маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого (1910-1990). В 1971 году окончила Центральную объединенную летно-техническую школу ДОСААФ СССР в Калуге, получив квалификацию "летчик-инструктор", в 1972 году – Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (сейчас Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)), в 1976 году – самолетное отделение Школы летчиков-испытателей Летно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности СССР (сейчас Школа летчиков-испытателей имени А.В. Федотова Летно-исследовательского института имени М.М. Громова). Кандидат технических наук (1986).Со школьной скамьи занималась авиационным спортом. В 1965 году установила три мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы. С 1969 по 1977 год была членом сборной СССР по высшему пилотажу. В 1970 году стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. С 1972 года Савицкая работала летчиком-инструктором Центрального аэроклуба имени В.П. Чкалова (сейчас Национальный аэроклуб России имени В.П. Чкалова) в Москве. Освоила реактивные самолеты-истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-25 и другие, установила на них 18 мировых рекордов, большинство из них до сих пор не побиты.С марта 1976 года Савицкая работала летчиком-испытателем Научно-производственного объединения (НПО) "Взлет" Министерства радиопромышленности СССР. Летала на МиГ-21, Су-7, Ил-18, Ил-28.В 1978-1981 годах – летчик-испытатель Московского машиностроительного завода (ММЗ) "Скорость" конструкторского бюро А.С. Яковлева (Инженерный центр имени А.С. Яковлева – проектно-конструкторское подразделение Корпорации "Иркут"). Освоила более 20 типов самолетов.С августа 1980 года Савицкая была прикомандирована к отряду космонавтов НПО "Энергия" (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева).В 1981-1983 годах – космонавт-испытатель ММЗ "Скорость". Прошла полный курс подготовки к полетам в космос на космических кораблях (КК) типа "Союз Т" и орбитальной станции "Салют".С 19 по 27 августа 1982 года Светлана Савицкая совершила первый космический полет в качестве космонавта-исследователя КК "Союз Т-7" / "Союз Т-5" и долговременной орбитальной станции (ДОС) "Салют-7". Продолжительность полета составила 7 суток 21 час 52 минуты 24 секунды.Второй космический полет Светлана Савицкая совершила с 17 по 29 июля 1984 года в качестве бортинженера КК "Союз Т-12" и ДОС "Салют-7". 25 июля во время полета первой из женщин выполнила выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 34 минуты. Продолжительность полета составила 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд.С 16 мая 1983 года по апрель 1994 года Савицкая работала космонавтом-испытателем (с 5 апреля 1985 года – инструктором-космонавтом-испытателем), заместителем начальника отдела НПО "Энергия".27 октября 1993 года была отчислена из отряда космонавтов в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.В 1994-1995 годах Светлана Савицкая преподавала в Московском авиационном институте (доцент кафедры "Экономическая теория" Института "Экономика и менеджмент высокотехнологичной индустрии").С середины 1980-х годов занимается общественно-политической деятельностью.В 1985-1992 годах была первым заместителем председателя Советского фонда мира.В 1989-1992 годах – народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР.С 1995 года – депутат Государственной Думы Российской Федерации (ГД РФ) II-VIII созывов.В ГД РФ VIII созыва занимает пост заместителя председателя Комитета по обороне, член Комиссии ГД РФ по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член фракции Коммунистической партии Российской Федерации. С 2000 года состоит в Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии, является членом Комиссии по безопасности и обороне. https://belrus.ru/info/savitskaya/Светлана Савицкая – летчик-космонавт СССР (1982), летчик-испытатель МАП 2-го класса (1980), космонавт 2-го класса (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1970).Воинское звание – полковник запаса.Светлане Савицкой за большой вклад в освоение космоса и за достижения в авиации дважды присвоено звание Героя Советского Союза (1982, 1984). Она награждена двумя орденами Ленина (1982, 1984), орденом "Знак Почета" (1976), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2014) и III (2019) степеней, медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011), медалью де Лаво Международной авиационной федерации (1984), специальной медалью Международной авиационной федерации за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом космосе (2002), Золотой медалью имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР (1984), другими наградами.В 1988 году Светлана Савицкая выпустила книгу "Вчера и всегда".Ее именем названы две малые планеты (астероиды) – № 4118 (Света) и № 4303 (Савицкая). В городе Вязьма Смоленской области на постаменте установлен самолет МиГ, на котором летала Светлана Савицкая.Светлана Савицкая замужем. Есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, светлана савицкая, москва