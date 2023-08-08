https://ria.ru/20230808/rvio-1888800395.html

В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО

В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО - РИА Новости, 08.08.2023

В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО

В Хабаровском крае создадут попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), в работе которого будет сделан акцент РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:37

2023-08-08T11:37

2023-08-08T11:50

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40643/07/406430748_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_59f867bd94d15b0999fdef6e612b0b32.jpg

ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае создадут попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), в работе которого будет сделан акцент на патриотическое воспитание и увековечивание памяти земляков, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с ректором Дальневосточного государственного университета путей сообщения, председателем совета ректоров Хабаровского края, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областей, председателем реготделения РВИО в крае Владимиром Буровцевем. "Обсудили патриотическое воспитание и увековечивание памяти наших земляков. Эти вопросы станут главными и в работе попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Хабаровском крае, который мы сформируем в ближайшее время", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. На двусторонней встрече были рассмотрены вопросы формирования состава нового органа и проведение первого расширенного заседания. По словам главы региона, на первое заседание совета планируется пригласить помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского. Дегтярев отметил на встрече, что патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из приоритетных направлений в работе краевого правительства. В завершении Буровцев передал в дар главе Хабаровского края экземпляр уникального издания общества, выпущенного ограниченным тиражом - "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов".

https://ria.ru/20230807/dokumenty-1888556319.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский