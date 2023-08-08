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В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО - РИА Новости, 08.08.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:37 08.08.2023 (обновлено: 11:50 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/rvio-1888800395.html
В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО
В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО - РИА Новости, 08.08.2023
В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО
В Хабаровском крае создадут попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), в работе которого будет сделан акцент РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:37
2023-08-08T11:50
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
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ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае создадут попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), в работе которого будет сделан акцент на патриотическое воспитание и увековечивание памяти земляков, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с ректором Дальневосточного государственного университета путей сообщения, председателем совета ректоров Хабаровского края, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областей, председателем реготделения РВИО в крае Владимиром Буровцевем. "Обсудили патриотическое воспитание и увековечивание памяти наших земляков. Эти вопросы станут главными и в работе попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Хабаровском крае, который мы сформируем в ближайшее время", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. На двусторонней встрече были рассмотрены вопросы формирования состава нового органа и проведение первого расширенного заседания. По словам главы региона, на первое заседание совета планируется пригласить помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского. Дегтярев отметил на встрече, что патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из приоритетных направлений в работе краевого правительства. В завершении Буровцев передал в дар главе Хабаровского края экземпляр уникального издания общества, выпущенного ограниченным тиражом - "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов".
https://ria.ru/20230807/dokumenty-1888556319.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский

В Хабаровском крае создадут попечительский совет реготделения РВИО

© РИА Новости / Е. Немировский | Перейти в медиабанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае создадут попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), в работе которого будет сделан акцент на патриотическое воспитание и увековечивание памяти земляков, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с ректором Дальневосточного государственного университета путей сообщения, председателем совета ректоров Хабаровского края, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областей, председателем реготделения РВИО в крае Владимиром Буровцевем.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и ректор ДВГУПС Владимир Буровцев во время встречи
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и ректор ДВГУПС Владимир Буровцев во время встречи
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и ректор ДВГУПС Владимир Буровцев во время встречи
"Обсудили патриотическое воспитание и увековечивание памяти наших земляков. Эти вопросы станут главными и в работе попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Хабаровском крае, который мы сформируем в ближайшее время", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
На двусторонней встрече были рассмотрены вопросы формирования состава нового органа и проведение первого расширенного заседания. По словам главы региона, на первое заседание совета планируется пригласить помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Дегтярев отметил на встрече, что патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из приоритетных направлений в работе краевого правительства.
В завершении Буровцев передал в дар главе Хабаровского края экземпляр уникального издания общества, выпущенного ограниченным тиражом - "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов".
 
Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир Мединский
 
 
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