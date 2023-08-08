https://ria.ru/20230808/rosalkogolregulirovanie-1888877985.html

Росалкогольрегулирование получит новые функции и название

Росалкогольрегулирование получит новые функции и название - РИА Новости, 08.08.2023

Росалкогольрегулирование получит новые функции и название

Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:19

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации."Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками", — говорится в указе.Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), россия, владимир путин, политика