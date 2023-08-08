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Росалкогольрегулирование получит новые функции и название - РИА Новости, 08.08.2023
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16:01 08.08.2023 (обновлено: 16:19 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/rosalkogolregulirovanie-1888877985.html
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название - РИА Новости, 08.08.2023
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название
Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:19
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.&quot;Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками&quot;, — говорится в указе.Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), россия, владимир путин, политика
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Россия, Владимир Путин, Политика
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Продажа алкогольной продукции . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.
«

"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками", — говорится в указе.

Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.
Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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