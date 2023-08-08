https://ria.ru/20230808/rosalkogolregulirovanie-1888877985.html
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название - РИА Новости, 08.08.2023
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название
Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:19
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации."Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками", — говорится в указе.Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), россия, владимир путин, политика
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Россия, Владимир Путин, Политика
Росалкогольрегулирование получит новые функции и название
Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.
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"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками", — говорится в указе.
Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.
Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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