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ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено - РИА Новости, 08.08.2023

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено

Энергоснабжение населённых пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:54

2023-08-08T02:54

2023-08-08T02:54

происшествия

россия

красноярский край

еврейская автономная область

внии гочс

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Энергоснабжение населённых пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В ряде регионов России прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов. Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Как полагают эксперты института, причинами сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в этих регионах могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также обильные осадки.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888714674.html

россия

красноярский край

еврейская автономная область

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происшествия, россия, красноярский край, еврейская автономная область, внии гочс