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ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено - РИА Новости, 08.08.2023
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02:54 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/regiony-1888758537.html
ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено
ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено - РИА Новости, 08.08.2023
ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено
Энергоснабжение населённых пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:54
2023-08-08T02:54
происшествия
россия
красноярский край
еврейская автономная область
внии гочс
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Энергоснабжение населённых пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В ряде регионов России прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов. Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Как полагают эксперты института, причинами сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в этих регионах могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также обильные осадки.
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происшествия, россия, красноярский край, еврейская автономная область, внии гочс
Происшествия, Россия, Красноярский край, Еврейская автономная область, ВНИИ ГОЧС
ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение десяти регионов России может быть нарушено

ВНИИ ГОЧС: ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение десяти регионов Сибири и ДФО

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке
Автомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Автомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Энергоснабжение населённых пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В ряде регионов России прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов. Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Как полагают эксперты института, причинами сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в этих регионах могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также обильные осадки.
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайЕврейская автономная областьВНИИ ГОЧС
 
 
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