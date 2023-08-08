https://ria.ru/20230808/reaktsiya-1888871677.html

Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна

Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна - РИА Новости, 08.08.2023

Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна

Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:34

2023-08-08T15:34

2023-08-08T15:34

в мире

франция

служба безопасности украины

россия

керченский пролив

происшествия – радио sputnik

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ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале диппредставительства. "С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно – танкер "Сиг" – в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. Вместо того, чтобы, как минимум, осудить киевский режим, который, к слову, даже не скрывает своей причастности к произошедшему, а также заставить своих украинских протеже прекратить осуществлять террористическую деятельность и наносить удары по гражданским объектам, на Кэ д"Орсэ (набережная Орсэ, где находится главное здание МИД Франции - ред.) не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", - сообщили в посольстве. Накануне в ответ на просьбу российских СМИ прокомментировать атаку киевского режима на гражданское судно МИД Франции выразил свою "озабоченность гуманитарным последствиями войны на Украине", обвинив в них Россию. Действия украинских вооруженных сил, как и риски атаки на топливный танкер для экологии МИД оставил без комментариев. "У нас это называется "перевалить с больной головы на здоровую". Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения", - отметили в посольстве. В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Позже украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива был организован СБУ.

https://ria.ru/20230804/ataka-1888096989.html

https://ria.ru/20230802/ataka-1887791445.html

франция

россия

керченский пролив

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в мире, франция, служба безопасности украины, россия, керченский пролив, происшествия – радио sputnik