Рейтинг@Mail.ru
Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/reaktsiya-1888871677.html
Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна
Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна - РИА Новости, 08.08.2023
Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна
Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:34
2023-08-08T15:34
в мире
франция
служба безопасности украины
россия
керченский пролив
происшествия – радио sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале диппредставительства. "С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно – танкер "Сиг" – в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. Вместо того, чтобы, как минимум, осудить киевский режим, который, к слову, даже не скрывает своей причастности к произошедшему, а также заставить своих украинских протеже прекратить осуществлять террористическую деятельность и наносить удары по гражданским объектам, на Кэ д"Орсэ (набережная Орсэ, где находится главное здание МИД Франции - ред.) не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", - сообщили в посольстве. Накануне в ответ на просьбу российских СМИ прокомментировать атаку киевского режима на гражданское судно МИД Франции выразил свою "озабоченность гуманитарным последствиями войны на Украине", обвинив в них Россию. Действия украинских вооруженных сил, как и риски атаки на топливный танкер для экологии МИД оставил без комментариев. "У нас это называется "перевалить с больной головы на здоровую". Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения", - отметили в посольстве. В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Позже украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива был организован СБУ.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888096989.html
https://ria.ru/20230802/ataka-1887791445.html
франция
россия
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_068360efcd4ed4a54224a3f7d49faae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, служба безопасности украины, россия, керченский пролив, происшествия – радио sputnik
В мире, Франция, Служба безопасности Украины, Россия, Керченский пролив, Происшествия – Радио Sputnik
Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна

Посольство России возмутилось отказом Франции осудить атаку ВСУ на гражданское судно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале диппредставительства.
«
"С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно – танкер "Сиг" – в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. Вместо того, чтобы, как минимум, осудить киевский режим, который, к слову, даже не скрывает своей причастности к произошедшему, а также заставить своих украинских протеже прекратить осуществлять террористическую деятельность и наносить удары по гражданским объектам, на Кэ д"Орсэ (набережная Орсэ, где находится главное здание МИД Франции - ред.) не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", - сообщили в посольстве.
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
4 августа, 06:45
Накануне в ответ на просьбу российских СМИ прокомментировать атаку киевского режима на гражданское судно МИД Франции выразил свою "озабоченность гуманитарным последствиями войны на Украине", обвинив в них Россию. Действия украинских вооруженных сил, как и риски атаки на топливный танкер для экологии МИД оставил без комментариев.
«
"У нас это называется "перевалить с больной головы на здоровую". Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения", - отметили в посольстве.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Позже украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива был организован СБУ.
Матрос на сторожевом корабле Ладный на военно-морской базе Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда
2 августа, 14:47
 
В миреФранцияСлужба безопасности УкраиныРоссияКерченский проливПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала