Посольство России осудило реакцию Франции на атаку ВСУ гражданского судна
Посольство России возмутилось отказом Франции осудить атаку ВСУ на гражданское судно
Города мира. Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Посольство России в Париже возмущено отказом МИД Франции осудить атаку Украины на гражданское судно в Черном море, сообщается в официальном канале диппредставительства.
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"С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно – танкер "Сиг" – в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. Вместо того, чтобы, как минимум, осудить киевский режим, который, к слову, даже не скрывает своей причастности к произошедшему, а также заставить своих украинских протеже прекратить осуществлять террористическую деятельность и наносить удары по гражданским объектам, на Кэ д"Орсэ (набережная Орсэ, где находится главное здание МИД Франции - ред.) не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", - сообщили в посольстве.
Накануне в ответ на просьбу российских СМИ прокомментировать атаку киевского режима на гражданское судно МИД Франции выразил свою "озабоченность гуманитарным последствиями войны на Украине", обвинив в них Россию. Действия украинских вооруженных сил, как и риски атаки на топливный танкер для экологии МИД оставил без комментариев.
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"У нас это называется "перевалить с больной головы на здоровую". Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения", - отметили в посольстве.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Позже украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива был организован СБУ.