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Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации - РИА Новости, 08.08.2023
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21:06 08.08.2023 (обновлено: 21:43 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/reabilitatsiya-1888945686.html
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации - РИА Новости, 08.08.2023
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации
Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:06
2023-08-08T21:43
общество
таганрог
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. "Отправляется группа на реабилитацию военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, получивших травмы, контузии или увечья во время выполнения боевых задач. Помимо реабилитации проводится оздоровление, физиологическая и психологическая поддержка ребят при поддержке организации РООИ "Русичи-Центр". Им организуется досуг в виде ведения экскурсий по местам боевой славы и по православным святым местам", - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова. Участник СВО с позывным "Корсар" поделился, что "отправляют на реабилитацию в санаторий в Таганрог, на отдых, на восстановление". "Привести себя в порядок, мысли, голову", - сказал он.
https://ria.ru/20230715/reabilitatsiya-1884338712.html
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РИА Новости
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общество, таганрог
Общество, Таганрог
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации

Группа участников СВО отправилась из Донецка на отдых для реабилитации и оздоровления

© Фото : Туристический портал Крыма Travel CrimeaСанаторий
Санаторий - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea
Санаторий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Отправляется группа на реабилитацию военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, получивших травмы, контузии или увечья во время выполнения боевых задач. Помимо реабилитации проводится оздоровление, физиологическая и психологическая поддержка ребят при поддержке организации РООИ "Русичи-Центр". Им организуется досуг в виде ведения экскурсий по местам боевой славы и по православным святым местам", - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова.
Участник СВО с позывным "Корсар" поделился, что "отправляют на реабилитацию в санаторий в Таганрог, на отдых, на восстановление". "Привести себя в порядок, мысли, голову", - сказал он.
Центр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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15 июля, 10:10
 
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