https://ria.ru/20230808/reabilitatsiya-1888945686.html
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации - РИА Новости, 08.08.2023
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации
Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:06
2023-08-08T21:06
2023-08-08T21:43
общество
таганрог
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. "Отправляется группа на реабилитацию военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, получивших травмы, контузии или увечья во время выполнения боевых задач. Помимо реабилитации проводится оздоровление, физиологическая и психологическая поддержка ребят при поддержке организации РООИ "Русичи-Центр". Им организуется досуг в виде ведения экскурсий по местам боевой славы и по православным святым местам", - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова. Участник СВО с позывным "Корсар" поделился, что "отправляют на реабилитацию в санаторий в Таганрог, на отдых, на восстановление". "Привести себя в порядок, мысли, голову", - сказал он.
https://ria.ru/20230715/reabilitatsiya-1884338712.html
таганрог
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общество, таганрог
Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации
Группа участников СВО отправилась из Донецка на отдых для реабилитации и оздоровления