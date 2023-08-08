https://ria.ru/20230808/reabilitatsiya-1888945686.html

Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации

Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации - РИА Новости, 08.08.2023

Группа участников СВО отправилась на отдых для реабилитации

Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:06

2023-08-08T21:06

2023-08-08T21:43

общество

таганрог

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Группа участников специальной военной операции отправилась на отдых из Донецка для реабилитации и оздоровления, передает корреспондент РИА Новости. "Отправляется группа на реабилитацию военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, получивших травмы, контузии или увечья во время выполнения боевых задач. Помимо реабилитации проводится оздоровление, физиологическая и психологическая поддержка ребят при поддержке организации РООИ "Русичи-Центр". Им организуется досуг в виде ведения экскурсий по местам боевой славы и по православным святым местам", - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова. Участник СВО с позывным "Корсар" поделился, что "отправляют на реабилитацию в санаторий в Таганрог, на отдых, на восстановление". "Привести себя в порядок, мысли, голову", - сказал он.

https://ria.ru/20230715/reabilitatsiya-1884338712.html

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, таганрог