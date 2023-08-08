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В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних - РИА Новости, 08.08.2023
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17:56 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/razvraschenie-1888914700.html
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних - РИА Новости, 08.08.2023
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Полицейские Альметьевска задержали местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:56
2023-08-08T17:56
происшествия
альметьевск
россия
альметьевский район
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КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Полицейские Альметьевска задержали местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает МВД по Татарстану. "Поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Альметьевскому району установили и задержали по месту жительства 28-летнего жителя Альметьевска. Установлено, что молодой человек знакомился с несовершеннолетними. В последующем приглашал их к себе домой, угощал домашней едой, покупал сладости, давал смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Через некоторое время фигурант склонял подростков к интиму, обещая денежное вознаграждение. По данному факту, как отмечается, следственными органами принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230731/podozrenie-1887475156.html
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альметьевск
россия
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происшествия, альметьевск, россия, альметьевский район
Происшествия, Альметьевск, Россия, Альметьевский район
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних

В Татарстане полицейские задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Полицейские Альметьевска задержали местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает МВД по Татарстану.
«
"Поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Альметьевскому району установили и задержали по месту жительства 28-летнего жителя Альметьевска.
Установлено, что молодой человек знакомился с несовершеннолетними. В последующем приглашал их к себе домой, угощал домашней едой, покупал сладости, давал смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Через некоторое время фигурант склонял подростков к интиму, обещая денежное вознаграждение.
По данному факту, как отмечается, следственными органами принято процессуальное решение.
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