https://ria.ru/20230808/razmetka-1888886861.html

"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции - РИА Новости, 08.08.2023

"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:31

2023-08-08T16:31

2023-08-08T17:25

общество

авто

московская область (подмосковье)

ростовская область

автодор

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию, сообщила пресс-служба компании."Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", — уточнили в "Автодоре".Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, — 65 метров. Разметка будет горизонтальной: она выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель получит знак, что соблюдает необходимую дистанцию.Автомобилистов проинформируют о новшествах соответствующими дорожными знаками при въезде на экспериментальный участок.

https://realty.ria.ru/20230427/razmetka-1867864575.html

https://ria.ru/20200921/razmetka-1577556446.html

московская область (подмосковье)

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, московская область (подмосковье), ростовская область, автодор