https://ria.ru/20230808/razmetka-1888886861.html
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции - РИА Новости, 08.08.2023
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:31
2023-08-08T16:31
2023-08-08T17:25
общество
авто
московская область (подмосковье)
ростовская область
автодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3ebd7ec6b97f9c3e413b986290ac187.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию, сообщила пресс-служба компании."Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", — уточнили в "Автодоре".Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, — 65 метров. Разметка будет горизонтальной: она выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель получит знак, что соблюдает необходимую дистанцию.Автомобилистов проинформируют о новшествах соответствующими дорожными знаками при въезде на экспериментальный участок.
https://realty.ria.ru/20230427/razmetka-1867864575.html
https://ria.ru/20200921/razmetka-1577556446.html
московская область (подмосковье)
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f68854a8e7cfecdbfa437bc42f43d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, московская область (подмосковье), ростовская область, автодор
Общество, Авто, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Автодор
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
"Автодор" на своих трассах нанесет экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию, сообщила пресс-служба компании.
"Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье
— на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях
. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", — уточнили в "Автодоре".
Строго по линии: неочевидные факты про дорожную разметку
Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, — 65 метров.
Разметка будет горизонтальной: она выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель получит знак, что соблюдает необходимую дистанцию.
Автомобилистов проинформируют о новшествах соответствующими дорожными знаками при въезде на экспериментальный участок.
В московских тоннелях появилась новая разметка