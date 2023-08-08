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"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции - РИА Новости, 08.08.2023
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16:31 08.08.2023 (обновлено: 17:25 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/razmetka-1888886861.html
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции - РИА Новости, 08.08.2023
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:31
2023-08-08T17:25
общество
авто
московская область (подмосковье)
ростовская область
автодор
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию, сообщила пресс-служба компании."Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", — уточнили в "Автодоре".Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, — 65 метров. Разметка будет горизонтальной: она выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель получит знак, что соблюдает необходимую дистанцию.Автомобилистов проинформируют о новшествах соответствующими дорожными знаками при въезде на экспериментальный участок.
https://realty.ria.ru/20230427/razmetka-1867864575.html
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общество, авто, московская область (подмосковье), ростовская область, автодор
Общество, Авто, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Автодор
"Автодор" опробует экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

"Автодор" на своих трассах нанесет экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметку
Сотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметку - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметку. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" попробует на некоторых участках трасс экспериментальную разметку, замысел новации — побудить водителей соблюдать безопасную дистанцию, сообщила пресс-служба компании.
"Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", — уточнили в "Автодоре".
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Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, — 65 метров.
Разметка будет горизонтальной: она выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель получит знак, что соблюдает необходимую дистанцию.
Автомобилистов проинформируют о новшествах соответствующими дорожными знаками при въезде на экспериментальный участок.
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ОбществоАвтоМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьАвтодор
 
 
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