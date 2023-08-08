https://ria.ru/20230808/proisshestvie-1888852974.html

На западе Москвы мужчина умер после падения в люк

На западе Москвы мужчина умер после падения в люк - РИА Новости, 08.08.2023

На западе Москвы мужчина умер после падения в люк

Рабочий погиб, по уточненным данным, после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:23

2023-08-08T14:23

2023-08-08T14:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рабочий погиб, по уточненным данным, после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщили, что мужчина остался жив после падения в люк неподалеку от входа на канатную дорогу на улице Косыгина, спасатели извлекли его на поверхность с травмой ноги. "При проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22 рабочий провалился в люк глубиной 10 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, извлеченный спасателями рабочий "скончался от полученных травм". Люк, в который провалился мужчина, принадлежит ООО "Московские канатные дороги".

https://ria.ru/20230807/pogibshiy-1888736132.html

https://ria.ru/20230713/volgograd-1883902125.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва