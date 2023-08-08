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На западе Москвы мужчина умер после падения в люк
На западе Москвы мужчина умер после падения в люк - РИА Новости, 08.08.2023
На западе Москвы мужчина умер после падения в люк
Рабочий погиб, по уточненным данным, после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:23
2023-08-08T14:23
2023-08-08T14:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рабочий погиб, по уточненным данным, после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщили, что мужчина остался жив после падения в люк неподалеку от входа на канатную дорогу на улице Косыгина, спасатели извлекли его на поверхность с травмой ноги. "При проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22 рабочий провалился в люк глубиной 10 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, извлеченный спасателями рабочий "скончался от полученных травм". Люк, в который провалился мужчина, принадлежит ООО "Московские канатные дороги".
https://ria.ru/20230807/pogibshiy-1888736132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва
На западе Москвы мужчина умер после падения в люк
Мужчина, упавший в люк возле канатной дороги на западе Москвы, умер от травм
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рабочий погиб, по уточненным данным, после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах сообщили, что мужчина остался жив после падения в люк неподалеку от входа на канатную дорогу на улице Косыгина, спасатели извлекли его на поверхность с травмой ноги.
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"При проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22 рабочий провалился в люк глубиной 10 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, извлеченный спасателями рабочий "скончался от полученных травм".
Люк, в который провалился мужчина, принадлежит ООО "Московские канатные дороги".
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