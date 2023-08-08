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Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации - РИА Новости, 08.08.2023
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации
Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:25
2023-08-08T15:25
2023-08-08T15:25
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Принять участие в программе смогут ученики 6–11-х классов, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. Каждый их трех уровней (базовый, основной и продвинутый) будет включать тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры.Кроме того, каждый четверг во всех российских школах будут проводиться профориентационные занятия "Россия – мои горизонты"."Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции", – отметила Каклюгина.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
Принять участие в программе смогут ученики 6–11-х классов, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. Каждый их трех уровней (базовый, основной и продвинутый) будет включать тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры.
Кроме того, каждый четверг во всех российских школах будут проводиться профориентационные занятия "Россия – мои горизонты".
"Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции", – отметила Каклюгина.