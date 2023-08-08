Рейтинг@Mail.ru
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:25 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/proforientatsiya-1888870036.html
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации - РИА Новости, 08.08.2023
Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации
Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:25
2023-08-08T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156037/38/1560373898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3f8681c41f5168cc9c13012ff412e48.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Принять участие в программе смогут ученики 6–11-х классов, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. Каждый их трех уровней (базовый, основной и продвинутый) будет включать тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры.Кроме того, каждый четверг во всех российских школах будут проводиться профориентационные занятия "Россия – мои горизонты"."Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции", – отметила Каклюгина.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156037/38/1560373898_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_9b2a44aca81c441ab23368d0cc06fd38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Школы Подмосковья с 1 сентября запустят единую программу профориентации

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиМинистр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все школы Московской области с нового учебного года запустят единую программу профориентации. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
Принять участие в программе смогут ученики 6–11-х классов, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью. Каждый их трех уровней (базовый, основной и продвинутый) будет включать тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры.
Кроме того, каждый четверг во всех российских школах будут проводиться профориентационные занятия "Россия – мои горизонты".
"Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции", – отметила Каклюгина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала