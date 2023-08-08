https://ria.ru/20230808/primore-1888767968.html

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 08.08.2023

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном районе Приморского края, где около 380 приусадебных участков оказались в зоне подтопления, а... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:02

2023-08-08T07:02

2023-08-08T07:02

происшествия

красноармейский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном районе Приморского края, где около 380 приусадебных участков оказались в зоне подтопления, а 12 сел отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали в краевом министерстве по делам ГО и ЧС. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Во вторник в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что в крае отрезаны от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов. Из них только два находятся не в Красноармейском районе. "Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном округе (районе - ред.). В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. По сообщению министерства, в муниципалитете от дорожного сообщения все еще отрезаны 12 населенных пунктов. Проехать нельзя в села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Новокрещенка. В отрезанные села организованы лодочные переправы.

https://ria.ru/20230808/ostrov-1888762652.html

https://ria.ru/20230806/primore-1888431071.html

красноармейский район

приморский край

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происшествия, красноармейский район, приморский край