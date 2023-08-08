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В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 08.08.2023
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07:02 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/primore-1888767968.html
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 08.08.2023
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления
Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном районе Приморского края, где около 380 приусадебных участков оказались в зоне подтопления, а... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:02
2023-08-08T07:02
происшествия
красноармейский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном районе Приморского края, где около 380 приусадебных участков оказались в зоне подтопления, а 12 сел отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали в краевом министерстве по делам ГО и ЧС. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Во вторник в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что в крае отрезаны от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов. Из них только два находятся не в Красноармейском районе. "Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном округе (районе - ред.). В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. По сообщению министерства, в муниципалитете от дорожного сообщения все еще отрезаны 12 населенных пунктов. Проехать нельзя в села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Новокрещенка. В отрезанные села организованы лодочные переправы.
https://ria.ru/20230808/ostrov-1888762652.html
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происшествия, красноармейский район, приморский край
Происшествия, Красноармейский район, Приморский край
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления

Режим ЧС ввели в районе Приморья, где подтоплено почти 400 участков и отрезано 12 сел

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание, затопленное в результате паводка
Здание, затопленное в результате паводка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание, затопленное в результате паводка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном районе Приморского края, где около 380 приусадебных участков оказались в зоне подтопления, а 12 сел отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Во вторник в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что в крае отрезаны от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов. Из них только два находятся не в Красноармейском районе.
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"Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском муниципальном округе (районе - ред.). В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
По сообщению министерства, в муниципалитете от дорожного сообщения все еще отрезаны 12 населенных пунктов. Проехать нельзя в села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Новокрещенка. В отрезанные села организованы лодочные переправы.
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ПроисшествияКрасноармейский районПриморский край
 
 
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