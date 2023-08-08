https://ria.ru/20230808/premiya-1888817755.html

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости, 08.08.2023

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, вручаемой журналистам за лучшие работы из... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:28

2023-08-08T12:28

2023-08-08T12:28

медиа - общество

телеканал rt

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, вручаемой журналистам за лучшие работы из зон конфликта, сообщается на сайте RT. "Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic", - говорится в сообщении. Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта" (материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях), "Лучшая работа: гуманитарная миссия" (истории о людях, находящихся в зоне конфликта). Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате. В первый год наград были удостоены участники из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о военной спецоперации на Украине, победителями стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости. Подчеркивается, что с момента основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц. Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин посмертно наградил Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html

https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, телеканал rt, россия