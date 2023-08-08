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RT начал прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости, 08.08.2023
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12:28 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/premiya-1888817755.html
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости, 08.08.2023
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, вручаемой журналистам за лучшие работы из... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:28
2023-08-08T12:28
медиа - общество
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, вручаемой журналистам за лучшие работы из зон конфликта, сообщается на сайте RT. "Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic", - говорится в сообщении. Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта" (материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях), "Лучшая работа: гуманитарная миссия" (истории о людях, находящихся в зоне конфликта). Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате. В первый год наград были удостоены участники из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о военной спецоперации на Украине, победителями стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости. Подчеркивается, что с момента основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц. Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин посмертно наградил Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html
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медиа - общество, телеканал rt, россия
Медиа - Общество, Телеканал RT, Россия
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

RT начал прием заявок на международную премию, вручаемую за лучшие работы из зон конфликта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, вручаемой журналистам за лучшие работы из зон конфликта, сообщается на сайте RT.
"Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic", - говорится в сообщении.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта" (материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях), "Лучшая работа: гуманитарная миссия" (истории о людях, находящихся в зоне конфликта).
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
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В первый год наград были удостоены участники из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о военной спецоперации на Украине, победителями стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и РИА Новости.
Подчеркивается, что с момента основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин посмертно наградил Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу".
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