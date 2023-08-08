https://ria.ru/20230808/premer-1888930414.html

Свергнутый премьер Нигера прокомментировал ситуацию в стране

Свергнутый премьер Нигера прокомментировал ситуацию в стране - РИА Новости, 08.08.2023

Свергнутый премьер Нигера прокомментировал ситуацию в стране

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был смещен с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:05

2023-08-08T19:05

2023-08-08T19:05

в мире

нигер

мохамед базум

париж

справки

абуджа

али махаман ламин зейн

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был смещен с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. По словам свергнутого премьера Нигера, который сейчас находится в Париже, следующие несколько дней перед саммитом ЭКОВАС дают надежду на "радостный исход". "Президент не ушел в отставку. Хунта некрепко держит госструктуры Нигера и конституционный порядок. Госструктуры еще можно восстановить", - сказал Махамаду газете New York Times. Во вторник путчисты в Нигере назначили на должность премьера экономиста и бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html

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нигер

париж

абуджа

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в мире, нигер, мохамед базум, париж, справки, абуджа, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023