https://ria.ru/20230808/pozhary-1888761831.html

В Якутии за сутки потушили свыше семи тысяч гектаров лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили свыше семи тысяч гектаров лесных пожаров - РИА Новости, 08.08.2023

В Якутии за сутки потушили свыше семи тысяч гектаров лесных пожаров

Лесные пожары на площади свыше 7 тысяч га потушили за сутки в Якутии, борьбу с огнем ведут более 1300 человек, сообщает пресс-служба министерства экологии,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:42

2023-08-08T04:42

2023-08-08T04:42

происшествия

россия

олекминский район

момский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 7 тысяч га потушили за сутки в Якутии, борьбу с огнем ведут более 1300 человек, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Как отметили в Минэкологии, во вторник на территории 14 районов Якутии тушат 52 лесных пожара на площади 118 758,2 га. "За прошедшие сутки потушено 6 лесных пожаров площадью 7486 га. Борьбу с огнем в лесах ведут 1383 сотрудника лесопожарных формирований, задействовано 28 единиц лесопожарной спецтехники, 13 самолетов АН-2 и Cessna на авиапатрулировании, 7 вертолетов Ми-8 на тушении", - доложили в пресс-службе. По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 8 августа в Вилюйском, 8-9 августа в Сунтарском, 9-10 августа в Олёкминском районах Якутии ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, а 9-10 августа в Жиганском районе установится высокий IV класс пожароопасности леса. В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что в начале пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 517 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 1 миллиона га. "Подразделения МЧС России задействованы в Усть-Майском, Верхнеколымском и Момском районах... авиацией МЧС России произведено порядка 200 сливов воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888714674.html

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888708232.html

россия

олекминский район

момский район

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происшествия, россия, олекминский район, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии