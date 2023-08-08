https://ria.ru/20230808/pozhar-1888887530.html
На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь
На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь - РИА Новости, 08.08.2023
На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь
Открытое горение на предприятии во Владимирской области, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:33
2023-08-08T16:33
2023-08-08T16:33
происшествия
ковровский район
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Открытое горение на предприятии во Владимирской области, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. Как сообщало во вторник МЧС, в Ковровском районе горели здания, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке. В 13.06 пожар локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров. "В 16.13 на пожаре в посёлке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение", - говорится в телеграм-канале главка. По информации регионального ГУМЧС, было эвакуировано 200 человек, информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
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ковровский район
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ковровский район, владимирская область
Происшествия, Ковровский район, Владимирская область
На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь
На предприятии, производящем акриловые ванны под Владимиром, потушили открытый огонь
РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Открытое горение на предприятии во Владимирской области, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.
Как сообщало во вторник МЧС
, в Ковровском районе
горели здания, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке. В 13.06 пожар локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров.
"В 16.13 на пожаре в посёлке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение", - говорится в телеграм-канале главка.
По информации регионального ГУМЧС, было эвакуировано 200 человек, информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
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