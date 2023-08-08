https://ria.ru/20230808/pozhar-1888887530.html

На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь

На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь - РИА Новости, 08.08.2023

На предприятии под Владимиром потушили открытый огонь

Открытое горение на предприятии во Владимирской области, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:33

2023-08-08T16:33

2023-08-08T16:33

происшествия

ковровский район

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Открытое горение на предприятии во Владимирской области, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. Как сообщало во вторник МЧС, в Ковровском районе горели здания, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке. В 13.06 пожар локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров. "В 16.13 на пожаре в посёлке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение", - говорится в телеграм-канале главка. По информации регионального ГУМЧС, было эвакуировано 200 человек, информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

https://ria.ru/20230808/pozhar-1888871097.html

ковровский район

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ковровский район, владимирская область