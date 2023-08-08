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В Астрахани потушили пожар в доме, где взорвался газ
В Астрахани потушили пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 08.08.2023
В Астрахани потушили пожар в доме, где взорвался газ
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, еще несколько пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:30
2023-08-08T15:30
2023-08-08T15:30
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Астрахани, где погибли два человека, еще несколько пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ. По последним данным, погибли два человека, еще 11 пострадали, из них двое госпитализированы. "Ликвидация на пожаре в 16.12 (15.12 мск)", - сказал представитель регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани потушили пожар в доме, где взорвался газ
Пожарные потушили возгорание в доме в Астрахани, где при взрыве газа погибли два человека