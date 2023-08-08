https://ria.ru/20230808/pozhar-1888836871.html
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 08.08.2023
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:19
2023-08-08T13:19
2023-08-08T13:29
происшествия
россия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888829392_0:229:720:634_1920x0_80_0_0_e4aa9f37646cd8dbd6f41d5c715a0f73.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В Ковровском районе горят здание, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке."В 13.06 пожар локализован на площади 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты проводят в районе пожара замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888829392_0:225:720:765_1920x0_80_0_0_ff62689cf9ed2974df88d3f637d0fdb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
Пожар на производстве акриловых ванн под Владимиром локализовали на 4,1 тысячи "квадратов"