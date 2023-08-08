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Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали

Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 08.08.2023

Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали

Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:19

2023-08-08T13:19

2023-08-08T13:29

происшествия

россия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В Ковровском районе горят здание, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке."В 13.06 пожар локализован на площади 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты проводят в районе пожара замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

россия

владимирская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)