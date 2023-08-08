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Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 08.08.2023
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13:19 08.08.2023 (обновлено: 13:29 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pozhar-1888836871.html
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 08.08.2023
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:19
2023-08-08T13:29
происшествия
россия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В Ковровском районе горят здание, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке."В 13.06 пожар локализован на площади 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты проводят в районе пожара замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
россия
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происшествия, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали

Пожар на производстве акриловых ванн под Владимиром локализовали на 4,1 тысячи "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании по производству акриловых ванн под Владимиром
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании по производству акриловых ванн под Владимиром - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании по производству акриловых ванн под Владимиром
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В Ковровском районе горят здание, где производят акриловые ванны, склад и продукция на открытой площадке.
"В 13.06 пожар локализован на площади 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты проводят в районе пожара замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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