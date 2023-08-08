https://ria.ru/20230808/pozhar-1888828268.html

В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром

В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром - РИА Новости, 08.08.2023

В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром

Здание по производству акриловых ванн, склад и продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:48

2023-08-08T12:48

2023-08-08T12:57

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Здание по производству акриловых ванн, склад и продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало об увеличении площади пожара до 5,8 тысячи квадратных метров. "Происходит загорание в производственном и складском зданиях, а также продукции на открытой площадке. Площадь пожара, по уточненным данным, составляет 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение осложняют сильный ветер и высокая горючая загрузка зданий. Борьбу с огнем ведут 79 человек и 30 единиц техники.

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html

владимирская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)