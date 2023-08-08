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В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром
В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром - РИА Новости, 08.08.2023
В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром
Здание по производству акриловых ванн, склад и продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:48
2023-08-08T12:48
2023-08-08T12:57
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Здание по производству акриловых ванн, склад и продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало об увеличении площади пожара до 5,8 тысячи квадратных метров. "Происходит загорание в производственном и складском зданиях, а также продукции на открытой площадке. Площадь пожара, по уточненным данным, составляет 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение осложняют сильный ветер и высокая горючая загрузка зданий. Борьбу с огнем ведут 79 человек и 30 единиц техники.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС уточнили площадь пожара на предприятии под Владимиром
МЧС: площадь пожара на предприятии под Владимиром составила 4,1 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Здание по производству акриловых ванн, склад и продукция на открытой площадке горят, по уточненной информации, на площади 4,1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало об увеличении площади пожара до 5,8 тысячи квадратных метров.
"Происходит загорание в производственном и складском зданиях, а также продукции на открытой площадке. Площадь пожара, по уточненным данным, составляет 4,1 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение осложняют сильный ветер и высокая горючая загрузка зданий. Борьбу с огнем ведут 79 человек и 30 единиц техники.
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