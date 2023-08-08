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ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/poteri-1888847844.html
ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщили во вторник в РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:57
2023-08-08T13:57
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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