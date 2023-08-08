https://ria.ru/20230808/poteri-1888847844.html

ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщили во вторник в РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:57

2023-08-08T13:57

2023-08-08T13:57

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины