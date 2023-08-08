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Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:48
2023-08-08T13:48
2023-08-08T13:49
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 солдат ВСУ, три гаубицы на Херсонском направлении
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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