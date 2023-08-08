https://ria.ru/20230808/postradavshie-1888902101.html

При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок

При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок - РИА Новости, 08.08.2023

При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок

Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:18

2023-08-08T17:18

2023-08-08T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Р. Люксембург мальчика 2012 года рождения. Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения", - написал мэр.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

украина

донецкая народная республика

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк)