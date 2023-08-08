https://ria.ru/20230808/postradavshie-1888902101.html
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок
Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:18
2023-08-08T17:18
2023-08-08T17:26
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Р. Люксембург мальчика 2012 года рождения. Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения", - написал мэр.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок
При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали пять мирных жителей, включая ребенка