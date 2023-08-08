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При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 08.08.2023 (обновлено: 17:26 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/postradavshie-1888902101.html
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок
Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:18
2023-08-08T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Р. Люксембург мальчика 2012 года рождения. Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения", - написал мэр.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
донецк
украина
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали пять мирных жителей, включая ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Р. Люксембург мальчика 2012 года рождения. Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения", - написал мэр.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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