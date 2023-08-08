https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html

А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 08.08.2023

А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, если он не согласится, варианты развития событий могут... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:21

2023-08-08T02:21

2023-08-08T04:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

владимир зеленский

бен уоллес

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, если он не согласится, варианты развития событий могут оказаться "совершенно непредсказуемыми", такое мнение высказал колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.Как отмечает автор, с начала спецоперации Киев получил военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, однако Владимир Зеленский не считает, что этого достаточно. При этом страны, которые с изначально выражали решительную поддержку Украине, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее "непростыми для украинского правительства решениями".Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет колумнист. Блокировка Польшей и другими восточными странами ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского "настоящим ударом ниже пояса". При этом недавно министр обороны Британии Бен Уоллес также раскритиковал Киев из-за отсутствия благодарности за поддержку.По мнению Хервуда, подобная реакция может свидетельствовать, что партнеры уже очень близки к состоянию усталости от поддержки Украины."Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми", - резюмирует автор.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230807/prognoz-1888532266.html

https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, владимир зеленский, бен уоллес, владимир путин, вооруженные силы украины, нато