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А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 08.08.2023 (обновлено: 04:25 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 08.08.2023
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, если он не согласится, варианты развития событий могут... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:21
2023-08-08T04:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир зеленский
бен уоллес
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, если он не согласится, варианты развития событий могут оказаться "совершенно непредсказуемыми", такое мнение высказал колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.Как отмечает автор, с начала спецоперации Киев получил военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, однако Владимир Зеленский не считает, что этого достаточно. При этом страны, которые с изначально выражали решительную поддержку Украине, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее "непростыми для украинского правительства решениями".Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет колумнист. Блокировка Польшей и другими восточными странами ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского "настоящим ударом ниже пояса". При этом недавно министр обороны Британии Бен Уоллес также раскритиковал Киев из-за отсутствия благодарности за поддержку.По мнению Хервуда, подобная реакция может свидетельствовать, что партнеры уже очень близки к состоянию усталости от поддержки Украины."Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми", - резюмирует автор.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230807/prognoz-1888532266.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, бен уоллес, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

AT: отказ Зеленского подчиниться Западу вызовет непредсказуемые последствия

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, если он не согласится, варианты развития событий могут оказаться "совершенно непредсказуемыми", такое мнение высказал колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.
Как отмечает автор, с начала спецоперации Киев получил военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, однако Владимир Зеленский не считает, что этого достаточно. При этом страны, которые с изначально выражали решительную поддержку Украине, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее "непростыми для украинского правительства решениями".
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Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет колумнист. Блокировка Польшей и другими восточными странами ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского "настоящим ударом ниже пояса". При этом недавно министр обороны Британии Бен Уоллес также раскритиковал Киев из-за отсутствия благодарности за поддержку.
По мнению Хервуда, подобная реакция может свидетельствовать, что партнеры уже очень близки к состоянию усталости от поддержки Украины.
"Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми", - резюмирует автор.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийБен УоллесВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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