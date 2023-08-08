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СМИ: Белый дом может попросить десять миллиардов долларов для Киева

СМИ: Белый дом может попросить десять миллиардов долларов для Киева - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: Белый дом может попросить десять миллиардов долларов для Киева

Белый дом на этой неделе может отправить в Конгресс запрос о дополнительных средствах для Украины и ликвидации последствий стихийных бедствий в США,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:19

2023-08-08T15:19

2023-08-08T15:19

в мире

украина

сергей лавров

нато

россия

сша

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Белый дом на этой неделе может отправить в Конгресс запрос о дополнительных средствах для Украины и ликвидации последствий стихийных бедствий в США, администрация президента Джо Байдена рассчитывает на 10 миллиардов долларов, сообщает портал Punchbowl со ссылкой на осведомленные источники. "Ожидается, что Белый дом на этой неделе официально попросит дополнительное финансирование для Украины и на ликвидацию последствий стихийных бедствий внутри страны", - говорится в сообщении портала. По словам одного из источников, администрация запросит "свыше 10 миллиардов долларов", однако окончательный размер пакета финансирования еще обсуждается чиновниками Белого дома. Как отмечается, неясно, одобрит ли Конгресс предоставление дополнительных средств. Согласно порталу, Белый дом может включить в запрос деньги для военных Тайваня, чтобы обеспечить поддержку со стороны республиканцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230731/grant-1887381058.html

https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886872075.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, сша, джо байден, дмитрий песков